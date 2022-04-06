本土+281，新舊事件夾擊　陳時中呼籲：正常生活、積極防疫

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指揮中心指揮官陳時中指出，本土疫情因舊有群聚事件持續發酵，再加上新事件不定時爆發，推估疫情上升趨勢「才剛起步」，後續仍需嚴加觀察。而目前新群聚事件包含台北某養生會館新增8例、台北某高工4名師生確診等，其餘多數新通報確診個案仍在疫調中。
另外，陳時中說，前幾日爆發之桃園工作室群聚，今基因定序結果出爐，確認為新基因序列，與現存傳播鏈之基因序列皆相異，且為BA.2.，仍須持續追蹤。
輕/無症比例高 居家隔離推新制
Omicron具有高傳播力，然而輕症/無症狀比例高，陳時中表示，自今（2022）年1月1日至4月5日止，本土共累積2061例個案，其中輕症/無症狀者共2056人，約佔總染疫人數99.76%；中重症患者共5人，佔比0.24%；死亡人數一名。
目前因匡列隔離者人數多，陳時中於今宣布居家隔離新制。過去要求被隔離者需保持一人一戶，而現調整為「如同住家人皆被匡列，以一戶為單位隔離」，且經清消後可共用衛浴，唯境外移入者不適用。
全台病床空床率逾六成 加速擬定相關制度因應
許多人擔心若確診人數持續增加，台灣是否可能像鄰近國家一樣，出現醫療量能崩潰的情形，對此，陳時中回應，根據醫療資源統計，現全台病床（專責+負壓）空床率仍維持65.9%上下，疫情較嚴重的北部地區，空床率稍微低一些，約接近50%；中央集中檢疫所空床率則仍有45.1%。
陳時中也提到，未來若單日確診數到達一定程度，將視情況開啟確診者居家照護機制，目前正加緊討論相關制度，包含居住環境條件、同住家人有何限制；隔離結束後現有關懷中心如何調整；醫療如何及時介入，如使用APP等遠距醫療工具。
疫調重視「下游控制」 陳時中強調滾動式調整
指揮中心醫療應變組副組長羅一均說明，現階段確診個案涵蓋縣市多，難以確認共計有多少條不明傳播鏈，因此會將疫調重心更傾向「下游控制」而非上游溯源。 對此，陳時中補充，若本土疫情持續升溫，也可能實施如簡化疫調、科技防疫、以快篩取代PCR或將兩者交互運用及確診者分流（中重症患者住院治療、輕症/無症狀於檢疫所或居家照護）等方式，指揮中心也會持續借鏡各國經驗、蒐集專家意見，檢討並滾動式修正防疫政策，現階段則以「正常生活、積極防疫」作為主要防疫政策進行的方向。
圖片提供/中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53237
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