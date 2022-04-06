變天、沒碰過敏原也過敏？醫：很常見，２觀念助降過敏性鼻炎！

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉承信醫師表示，過敏相當普遍，台灣學齡前兒童約有10%有過敏性鼻炎，國小時期約每3個就有1個，盛行率很高。其實不只是台灣，美國、歐洲等各國主流研究都發現，孩童過敏人口皆約落在1/3左右，甚至更高一些，成年後因後天因素部分逐漸改善。而過敏性鼻炎也常會合併出現其他如氣喘、過敏性結膜炎、異位性皮膚炎等問題，不單只在過敏性鼻炎。
醫師更進一步表示，影響過敏的因素主要可略分３大類，包括基因遺傳、免疫系統、環境影響。父母若其中一人過敏，小孩約有3成機會過敏；兩人都過敏，則約有５成機會。而過敏是一種身體免疫系統運作之下的反應，免疫系統較低落的族群也較容易出現過敏。至於環境影響範圍就相當廣泛，包括常聽到的灰塵、塵螨等過敏原，或是其他「無形的過敏原」。
變天、沒碰過敏原也過敏？醫：過敏可分３類型。
劉承信醫師指出，過敏性鼻炎主要可分成３大類型，一個就是「過敏性鼻炎」，也就是接觸到有形體的過敏物質所引起的過敏，常見如灰塵、塵螨、貓毛、狗毛、堅果、海鮮等。
另一種則是「非過敏性鼻炎」，非過敏卻又出現過敏，這聽起來或許很奇怪，但確實存在，且比率還不低，或許是為了避免民眾混淆，醫師普遍較少和民眾提到，不過於此也可初步了解，有助避免這無形的過敏原。
劉承信醫師解釋，「非過敏性鼻炎」與前者相反，可理解為「不是實體的過敏原，所引起的過敏反應」。舉例來說如溫度、濕度、運動、情緒變化、懷孕後期等荷爾蒙改變，也有人會因為飲食而引起過敏，但原因不在於吃到海鮮等實體過敏原，而是在於飲食這個行為，迷走神經、交感神經在這類無形的變化刺激下產生反應、出現過敏，因此不論是吃甚麼都會鼻癢、流鼻水等。這聽起來很不可思議，但若往民眾普遍知道的「天氣好壞也可能影響身心健康」方向想，也就不難理解。
劉承信醫師表示，其實台灣過敏人口約有３成就屬於非過敏性鼻炎，或是綜合兩者的混合型態，約佔44-87%，比例相當高。雖然過敏原因因人而異，但這或許就是為什麼許多人只是天氣改變、沒接觸到過敏原，就出現過敏症狀的原因之一。但當然也有可能是天氣改變時，過敏原增加，確實碰到了，只是肉眼看不見。
２觀念助降過敏發生，醫：內外控制有助避免！
從上述可了解過敏從何而來，也就有助於避免過敏發生。劉承信醫師表示，基因無法改變，但外在的環境影響和內在的免疫系統是可控的。
醫師建議，有過敏問題的民眾，發生過敏時可觀察當時的情境，並盡量避免。例如在懷孕後期遇到氣候改變的時候和貓玩出現過敏，這情境就有３種可能的過敏原，包括荷爾蒙影響、貓毛、氣候，日後就可以再觀察，若後續和貓玩沒有再出現過敏，就可以多關注在其他的可能，以此類推。
平時也應定期清潔環境、用溫熱水清洗衣物、被單等，及控制濕度在人類適合的50-60%左右，並可考慮使用高效能空氣清淨機，這些都有助減少塵螨、灰塵等環境過敏原產生。
而免疫系統運作正常，也有助降低過敏發生率，因此除了上述環境控制外，也建議可以培養運動、飲食均衡，並可攝取有助防範過敏的食物及營養，例如蘋果、綠色蔬菜、葵花油、蜂蜜、番茄紅素、藻類、維他命C、維他命Ｄ、益生菌等。這些雖然不是藥物，無法立即改善，但有助培養出「抗過敏體質」，以長久來看是個良好的保養方式。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。