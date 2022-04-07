楊洋拍戲「被對手演員勒暈」　當場出現嘔吐反應

愛奇藝國際站《特戰榮耀》5日開播，該劇由楊洋、李一桐主演，首集長達12分鐘楊洋與毒販對峙畫面，他在戲裡為成功救出目標，毒販卻炸毀了撤退必經之路，情急之下，他用身體給隊友當橋，護送隊友離開，場面驚心動魄與對峙時的高亢熱血，網友直呼情節緊張到無法呼吸。楊洋形容拍特戰榮耀好像當兵了一樣，勾起了他昔日就讀軍校回憶，「第一天訓練我就嚇到了，有很多打戲，為符合軍人狀態，行、坐、臥都像軍人。」
面對高強度打戲與艱苦拍攝環境，楊洋坦言，拍攝強度是入行以來TOP1等級，對身體考驗相當極限。而該戲力求真實，沙地裡格鬥、雨水中射擊甚至高空繩索垂降，都相當逼真，一場楊洋被對手從背後勒脖子情節，現場被勒暈，出現嘔吐反應，讓人直呼敬業。
楊洋的挑戰不僅如此，他還在拍攝現場徒手抓蛇，反覆問：「那個蛇不會咬人吧？有牙嗎？」劇組工作人員表示這是道具草蛇，沒有攻擊性，不會咬人，才讓他克服恐懼，成功演繹拿起蛇來毫不畏懼的淡定感。此外，楊洋宛如行走的費洛蒙，在《特戰榮耀》中，眼神堅定有力，單手扔油桶魅力值爆棚，再加上他如太平洋的肩寬、窄腰與大長腿，網友形容：「這胸肌給人強大安全感！」
《特戰榮耀》描述一位技能突出，卻與團體格格不入的「兵王」燕破岳（楊洋 飾），在一次次生與死的考驗中，不斷成長，在戰友們的幫助下，他終於認識到團隊的重要的軍旅成長故事。該劇現正在愛奇藝國際站（iq.com）熱播中。此外，秦昊、任素汐、聶遠、謝可寅領銜主演的家庭生活劇《親愛的小孩》也將在4月10日於愛奇藝國際站（iq.com）開播。（編輯：楊穎軒）