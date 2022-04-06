吳慷仁報名金鐘男配還女配 《華燈》編劇15字藏玄機
《華燈初上》劉品言、編劇杜政哲日前上占星專家唐綺陽節目《星時代調研所》，揭開三季劇情5大謎團，吳慷仁將第三性公關「寶寶」演得活靈活現，比女人還要女人，劉品言問杜政哲到底要幫吳慷仁報名金鐘獎男配角還是女配角？杜政哲笑說：「這個好難，我想一想，會跟製作人討論。」不設限任何可能性。
其他4個謎題包括亨利愛過百合嗎？杜政哲說：「我寫的時候他是純同志，男性在那樣的環境上班，他知道要怎麼用自己的魅力達到目的。」蘇慶儀是真心想去日本嗎？杜政哲說：「是，她想把小孩帶走。」那為何要陷害羅雨儂？他認為必須設計一些出人意表的橋段，讓觀眾得到滿足。
花子最後有坐牢嗎？杜政哲表示：「沒有給答案。」留給觀眾想像空間，而花子對羅雨儂的愛，羅雨儂知道嗎？杜政哲指出羅雨儂是知道花子為她出頭，才導致蘇慶儀、江瀚接連喪命，但是兩人的友情沒有抹滅，所以最後羅雨儂眼眶泛淚，和花子合唱《祝你幸福》，藉由歌曲表達心聲。
唐綺陽身為粉絲，也點名3條故事線還有發揮空間，包括潘文成和小女警顏巧如（妹妹）在警界的發展、檜木與蘇慶儀相識故事、羅雨儂和子維會不會家人團圓，都是觀眾想知道的答案，被問到第四季寫不寫，杜政哲作勢打電話給林心如：「我們討論一下。」