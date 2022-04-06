陳時中、綠營首長進總統官邸談疫情 柯文哲：應是聊選舉
新冠肺炎疫情在台灣持續擴散，每日都有超過百例本土確診案例。據消息指出，總統蔡英文今（6）日上午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，及包含桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁等人在內的綠營首長，一同討論疫情與未來因應走向。對此台北市長柯文哲下午召開防疫記者會時，語帶諷刺表示「比較善意的說法，他們應該是在討論選舉。」
身兼防疫指揮官的陳時中今天上午前往總統官邸，討論疫情相關議題。對此陳時中在例行疫情記者會時也予以證實，表示總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，都非常關心疫情，除了報告疫情走向外，整體方向也有共識，接下來會陸續向外界報告。
不過外界質疑，總統蔡英文也邀集綠營執政縣市首長前往會面，不過卻未邀請其他黨派的縣市首長。對此柯文哲在北市防疫記者會上被問到該議題，也語帶諷刺表示「比較善意的解釋應該是說，他們在討論選舉，不是討論疫情。」
柯文哲直言，如果真的是在討論疫情相關事務，「那就很難解釋了，難道台北市跟新北市都沒有疫情嗎？」柯文哲說，也因此比較善意解釋的話，「應該是在總統官邸討論選舉，不是討論疫情。」
※【NOWnews 今日新聞
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