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不捨羅智強被糟蹋　顏寬恒：別讓國民黨這艘大船破底沈海

▲顏寬恒（中）曾兩度陪羅智強（右）參與苦行謝票，感謝公投大選支持者的不離不棄。（圖／顏寬恒臉書，2022.04.06）
▲顏寬恒（中）曾兩度陪羅智強（右）參與苦行謝票，感謝公投大選支持者的不離不棄。（圖／顏寬恒臉書，2022.04.06）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-06 19:10:442022-04-06 19:17:55

羅智強參選桃園市長一事演變成國民黨內羅生門事件，前立委顏寬恒今在臉書感慨，自己在中二立委補選後已多次提醒，「切勿讓黨內優秀人才有所折損，務必團結」，卻無法阻止優秀同志因黨內紛擾被糟蹋。他沈重的說，桃園市長提名走向最壞的發展，再不團結：「別說是魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底、沈入大海。」

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顏寬恒回憶，為了感謝公投大選支持者的不離不棄，自己曾兩度陪羅智強參與苦行謝票。彼時羅智強尚未宣布參選，便有媒體詢問他未來動向。顏寬恒當下公開呼籲，黨中央應該珍惜重視黨內人才與戰將，並透過正道的方式，在每個戰場找出最好的人選，「切勿讓黨內優秀的人才在當中有所折損，務必團結。」

▲顏寬恒今在臉書感慨國民黨桃園市長提名，走向最壞的發展。（圖／顏寬恒臉書，2022.04.06）
▲顏寬恒今在臉書感慨國民黨桃園市長提名，走向最壞的發展。（圖／顏寬恒臉書，2022.04.06）
顏寬恒說，重點不在該由誰擔任出戰的人選。而是所有同志一體同心、目標一致，盡力讓國民黨重拾民心、重返執政，這才是團結的真諦。他強調「這當中不該有任何優秀同志因為黨內的紛擾或鬥爭而耗損，甚至是被傷害糟蹋。」

顏寬恒並讚賞羅智強，是為黨盡心盡力、憑著一己之軀站在第一線奮戰的勇士，無論他是否為最強，都不該受到來自黨內公開的、匿名的屈辱或謾罵。最後他沈重的說「否則別說是魚死網破，連國民黨這艘大船都將破底，跟著沈入大海」。

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