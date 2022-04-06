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高齡罹癌怕捱不過手術　放射線與免疫治療合擊

高齡罹癌怕捱不過手術　放射線與免疫治療合擊
高齡罹癌怕捱不過手術　放射線與免疫治療合擊

健康醫療網

2022-04-06 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】台中一位90歲的周先生，過去沒有B、C肝炎，去年因上腹部不適就醫，結果意外發現4.5公分大的早期肝臟腫瘤，AFP胎兒蛋白高達一萬。醫師考量患者年紀太大無法承受手術，侵入性的動脈栓塞或電燒對老人家風險也很高，因此決定以相對副作用低的高劑量放射線治療配合PD1免疫療法來抗癌。接受2個月的療程後，周先生AFP指數降至正常值，肝腫瘤也幾乎消失。

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罹患惡性腫瘤　長者手術怕致命

衛福部臺中醫院放射腫瘤科主任廖志穎表示，臨床上早期肝癌會以手術、電燒及栓塞治療為主，但由於高齡長者體力較差，這些治療方式皆不適宜；而針對高齡者藥物治療的選擇也較少，由於一般化學治療對肝癌效果不佳，標靶藥物效果有限且會併發手足症、疲憊、腹瀉等長者較無法承受的副作用。因此，放射線治療與免疫療法就是一個最為安全的選項。

比起舊式的單免疫療法，臺中醫院利用雙免疫療法搭配血管新生抑制劑，大幅提升治療反應50%～60%，且副作用相對可被承受。廖志穎主任也指出，肝功能越好的患者，接受免疫治療時的白血球活性也比較好，配合免疫營養素的調理，與高劑量放射線精準破壞癌細胞，能大幅增加PD1免疫療法的療效。

完成放射治療　搭配營養調理

廖志穎主任說，高齡患者罹癌若無法接受手術治療也不用太驚慌，以周先生為例，在接受15次的高劑量放射線療程配合影像導引精準定位（IGRT），搭配每三週的免疫檢查點（PD-1）治療，同時輔以整合醫學免疫營養調理。

因此，周老先生的治療過程中，僅發生過一次的1級皮膚疹反應與輕微疲憊感，其他食慾、精神狀態都很好，體重也維持得不錯，可見高齡癌症患者，在醫療團隊細心的評估之下，仍可以找到最佳的治療組合，在抗癌路上凱旋歸來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53281

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