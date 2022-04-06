女嗨點手搖飲！店員「突問一句」秒臉綠 原因全場都尷尬
對於手搖飲料店的員工來說，每天遇到各式各樣的客人已經成為日常，而近日有店員則分享自己上班與客人交談的「糗事」，網友看完也紛紛感到尷尬，貼文也引發熱議。
原PO在Dcard發文提到，自己已經做了5年的飲料店店員，平常和客人對話僅止於點單，不會給予過多的熱情關心，但她說道「最近一位肚子真的大大的女性，看了很久的菜單之後點了一杯蜂蜜蘆薈」，由於原PO曾聽聞孕婦不適合吃蘆薈，因此想出言提醒，但不確定對方是否懷孕，讓她陷入天人交戰。
原PO想了一會，甚至和同事討論後，最終還是脫口詢問「不好意思請問是孕婦嗎？」結果客人傻眼回應「蛤？我不是」，原PO當下瞬間尷尬，連忙道歉，同事也趁機調侃「妳真的好失禮」。
貼文曝光後，網友們紛紛留言「這太尷尬了啦」、「要挖個洞跳下去躲了」、「我覺得很友善，沒事啦 」、「沒關係至少你是出自善意」；也有人建議原PO較好的提醒方式，「下次可以問是自己喝嗎？還是送人呢？這邊提醒，這款飲料不適合孕婦喔」、「可以禮貌性的說蘆薈偏冷，生理期跟懷孕不適合喝」。
而針對蘆薈對孕婦的相關規範，我國食藥署有規定，未來使用「蘆薈葉」作為原料之食品，「蘆薈素（aloin）」的含量不可以超過10ppm外，還必須標示「孕婦忌食」警語字樣，但產品檢具經檢驗機構檢驗所含「蘆薈素」含量低於1 ppm的分析證明者，則可以免標警語。（編輯：張志浩）