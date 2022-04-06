愛他，請給他正確睡眠環境　「這5招」讓嬰兒安心睡

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根據衛生福利部近5年（105-109年）統計資料顯示，嬰兒猝死症候群（Sudden Infant Death Syndrome,SIDS）始終為嬰兒前十大死因之一，發生原因與寶寶的睡姿及睡眠環境安全息息相關，而這些嬰兒睡眠危險環境，其實與你我距離都不遠。
在與親友聚會或是新手爸媽交流、分享的場合，是否曾聽過身邊友人為了方便照顧，讓寶寶與大人同床睡？或怕寶寶著涼，所以在嬰兒床鋪上厚厚的軟墊及棉被，還有選擇以填充娃娃、玩具作為寶寶床邊的佈置等，這些其實都會提高寶寶嬰兒猝死或窒息死亡的風險。
五招安心睡 寶貝睡的安全又安心
國民健康署呼應台灣兒科醫學會參考美國兒科醫學會公布的建議，提出「1歲以下的嬰兒，每次睡眠都應該仰睡」，提醒爸媽及照顧者都要特別注意，以避免嬰兒猝死的風險。
為提供寶寶安全且安心的睡眠環境，國民健康署更提出簡單好記的「五招安心睡」：
第一招「不趴睡」：正確姿勢是「仰睡」，側睡因容易翻身成趴睡亦不建議，另切勿讓嬰兒趴睡在父母或照顧者身上。
第二招「不用枕」：1歲以下嬰兒不需使用任何枕頭，坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，反而可能提高窒息風險。
第三招「不同床」：遵守「同室不同床」原則，勿讓嬰兒與主要照顧者或兄弟姊妹睡在同一張床。
第四招「不悶熱」：保持通風，保暖可使用睡袋型睡衣，或以包巾包裹孩子，並切記要將手臂露出，避免蓋住臉部。
第五招「不鬆軟」：睡眠區域不宜有任何鬆軟物，如枕頭、棉被、毯子、填充玩偶，床墊應平滑堅實，不建議使用防撞護墊及記憶海綿床墊。
國民健康署指出，寶寶睡眠環境很重要，遵守寶寶「五招安心睡」，可大幅降低嬰兒猝死風險；家長可參考兒童健康手冊中新生兒照顧錦囊，其中有「嬰兒猝死防治措施」及「安全睡眠環境」等資訊，針對寶寶的睡眠環境逐一檢視或至國民健康署網站下載相關衛教資料，一起為寶寶的睡眠安全把關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53283
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