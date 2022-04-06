BA.2成全球主流病毒株，怎麼防？　專家籲「追加劑」為關鍵

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目前國際疫情現況，全球六大洲僅大洋洲疫情發生率上升，其他洲確診案例上升幅度皆趨於緩和。然而，台灣大學公共衛生學院陳秀熙教授認為，全球確診個案數是否真的下降不得而知，因許多國家已逐漸轉變為「僅重症通報」，意即輕症患者若於居家隔離期間自我康復，並不一定會被採計於此數據中，而此現象也會影響Omicron致死率的真實性。
輕症個案數低報及疫苗普及率 皆為致死率高成因
如以各國通報確診個案數來計算，自今（2022）年1月1日起以來，非洲因醫療資源不足、疫苗施打率低及輕症個案數量低報等因素，導致Omicron致死率（死亡數/確診個案）高居全球首位，約為12.5%；而北美洲則位居第二，約為6.19%。
公衛學者范僑芯表示，北美洲Omicron致死率高，成因可能為近幾週Omicron BA.2變異株佔比仍在持續上升中，染疫數增加卻因多為輕症而遭低報，再加上北美65歲以上長者追加劑施打率，相較英、法等其他歐洲大國為低，這些因素都有可能成為疫情隱憂。
BA.2更易躲開偵測 慎防個案暴增造成醫療量能衝擊
台灣大學公共衛生學院預防醫學與流行病學研究所林庭瑀博士指出，許多洲現都已轉變為以BA.2為主流的情形，且以歐洲81.76%與亞洲81.36%為前兩高。
許多人一定會好奇，「BA.2」不就是Omicron的一種，為什麼一直被提及，是染疫後會比較嚴重嗎？林庭瑀博士表示，丹麥已有研究數據顯示，無論是在「未接種/僅接種單劑」、「完整接種基礎劑」及「已施打追加劑」哪種族群中，Omicron亞變種BA.1及BA.2住院風險皆可說是「相當」，並未達統計顯著差異值；施打疫苗追加劑之效益也相差無幾，對BA.1亞變種產生之抗體濃度約為BA.2亞變種 1.4倍。
然而因BA.2變異位點與BA.1不同，不易被偵測，可能造成自然感染數量大幅增加，而當此對醫療量能產生衝擊，且疫苗族群保護力又不足時，重症人數勢必會上升。
並非打完第三劑就沒事 「效期長短」為全球課題
要開放邊境並不是單一國家的事，陳秀熙指出，考量到全球各地健康平等權，全世界若要重回解封、能互相交流的狀態，至少要達到各地區致死率小於「２死亡/1000名Omicron確診個案」的目標。要朝此目標邁進，需藉醫療量能充足的維持、妥善分配醫療資源及疫苗追加劑更加普及化等多方面著手，以防因疫苗保護力下降而再次爆發。
陳秀熙提醒，因不同時期全球主流新冠病毒株不盡相同，目前國際針對基礎劑效力持續時間的相關研究，多建立在過去流行的Alpha、Delta數據之上，而Omicron的出現是否改變疫苗保護力維持的時間，第三劑與第四劑建議間隔期間又有多長，都仍是全球待解的課題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53288
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