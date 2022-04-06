解剖也能虛擬　北中南建置電腦斷層掃描遺體

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至於電腦斷層掃描（CT）則是比X光更先進的醫療設備，法務部長蔡清祥表示，現在更進一步利用CT作為虛擬解剖查明死因，就可免於大體解剖，善用科技解決死因鑑定，符合科技化法務部的政策。
所謂「虛擬解剖（Virtual Autopsy）」是以科技方法，如X光、超音波、CT、MRI等掃描遺體，利用影像學分析，查找體內創傷或病變，好處是可減少不必要的解剖，提升司法相驗品質，且可保存影像、減少傳染病危害等。
法醫研究所長侯寬仁說，過去一年半試行電腦斷層掃描（CT）相驗遺體，包含疾病、槍擊、刀傷、車禍、窒息、6歲以下兒童等38案，發現確實能幫助法醫釐清死因，減少不必要解剖，正確率達97.7％。
法醫所組長許倬憲舉例，士林地檢署曾相驗一位高齡長者遺體，因外觀無異狀，法醫建議解剖，但家屬反對破壞遺體，經CT掃描發現死者氣管有異物，研判死因為哽咽窒息；另件新生兒猝死案，經CT掃描發現大腿骨折，判定骨折為死後搬運時碰撞造成，與死因無關，但也說明CT有助於篩檢兒虐案。
虛擬解剖未來還可在法庭上以電腦動畫模擬，讓國民法官不用親眼觀看血腥照片，即可還原他殺案件的過程。目前規劃在台北台大醫院、台中崇德殯儀館、高雄第一殯儀館建立電腦斷層掃描，預計今年10月將完成建置，供全國地檢署和法醫使用。