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解剖也能虛擬　北中南建置電腦斷層掃描遺體

▲法醫研究所長侯寬仁（左）、法務部長蔡清祥（右）與X光勘驗車合影。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.6）
▲法醫研究所長侯寬仁（左）、法務部長蔡清祥（右）與X光勘驗車合影。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.6）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-06 21:35:40

法醫解剖遺體，不僅破壞屍體，也讓家屬抗拒，法務部法醫研究所今（6）日舉行記者會，指X光運用在法醫檢驗已行之有年，特別是槍擊命案，目前X光勘驗車設立在殯儀館外，高機動性，如今將進一步發展醫療用的電腦斷層掃描（CT）作為虛擬解剖，未來還可透過立體影像重組，呈現在國民法官面前。

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法醫所早在1998年即購入全國第一台法醫X光車，在社會矚目的重大槍擊命案幾乎無役不與，默默服役20年後，因不符合環保法規必須汰換，在法務部支持下，2019年購入更新型的X光車，造價約新台幣1500萬元，不僅數位化影像更清晰，測量更精準，大幅提升相驗解剖品質與效率。

▲法務部法醫研究所的X光勘驗車可掃描遺體。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.6）
▲法務部法醫研究所的X光勘驗車可掃描遺體。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.6）
至於電腦斷層掃描（CT）則是比X光更先進的醫療設備，法務部長蔡清祥表示，現在更進一步利用CT作為虛擬解剖查明死因，就可免於大體解剖，善用科技解決死因鑑定，符合科技化法務部的政策。

所謂「虛擬解剖（Virtual Autopsy）」是以科技方法，如X光、超音波、CT、MRI等掃描遺體，利用影像學分析，查找體內創傷或病變，好處是可減少不必要的解剖，提升司法相驗品質，且可保存影像、減少傳染病危害等。

法醫研究所長侯寬仁說，過去一年半試行電腦斷層掃描（CT）相驗遺體，包含疾病、槍擊、刀傷、車禍、窒息、6歲以下兒童等38案，發現確實能幫助法醫釐清死因，減少不必要解剖，正確率達97.7％。

法醫所組長許倬憲舉例，士林地檢署曾相驗一位高齡長者遺體，因外觀無異狀，法醫建議解剖，但家屬反對破壞遺體，經CT掃描發現死者氣管有異物，研判死因為哽咽窒息；另件新生兒猝死案，經CT掃描發現大腿骨折，判定骨折為死後搬運時碰撞造成，與死因無關，但也說明CT有助於篩檢兒虐案。

虛擬解剖未來還可在法庭上以電腦動畫模擬，讓國民法官不用親眼觀看血腥照片，即可還原他殺案件的過程。目前規劃在台北台大醫院、台中崇德殯儀館、高雄第一殯儀館建立電腦斷層掃描，預計今年10月將完成建置，供全國地檢署和法醫使用。

▲法務部法醫研究所的X光勘驗車可掃描遺體。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.6）
▲法務部法醫研究所的X光勘驗車可掃描遺體。（圖／記者潘千詩攝，2022.4.6）

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