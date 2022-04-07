坤達甩人夫包袱自稱「愛的達」 曬代言喜訊遭虧：佳嬿的
曾以最殺的舞蹈男團「Energy」成員身份紅極一時，坤達婚後活躍於主持活動，接下不少綜藝節目、並擔任選秀導師，與柯佳嬿低調發閃的甜蜜愛情，也總令粉絲稱羨。日前為《GQ》雜誌拍攝時尚照，明明年屆四十卻神凍齡的高顏值，不只被粉絲狂讚「根本20歲好帥」，還惹來老婆吃醋回應「請不要看起來比我年輕謝謝」。adidas愛迪達相中坤達的高人氣與潮流魅力，公布2022年全新代言形象照，坤達也於粉專上曝光喜訊，甩人夫包袱自稱「愛的達」，引來粉絲狂刷一片示愛留言「我的達」，卻遭逗趣反虧「是佳嬿的」。
坤達繼去年奪下TISSOT天梭錶台灣區代言人後，今年喜迎adidas愛迪達形象大使身份，他樂得在粉專上曬照表示「這是我最近接到最開心的一個代言」，甩人夫包袱自稱「我就是最愛運動的達，你們可以叫我愛的達！」引來網友狂刷一片示愛留言「帥死」、「超級可以」、「很會」。有趣的是，有粉絲tag朋友甜喊「我的達」，遭虧「這是佳嬿的」，幽默互動讓留言區一片歡樂。
adidas愛迪達相中坤達的高人氣與潮流魅力，公布2022年全新代言形象照，由坤達演繹針對年輕族群推出的全新SUMMER ATTACK系列服飾，以清爽配色與夏日印花元素展現絕佳活力，尤其超薄透氣的材質與時尚版型，讓休閒機能兼具運動時尚。坤達穿上代表大海與自然的藍綠撞色設計工裝外套，在連帽半襟上衣打造多功能口袋及可拆卸小包，相當實穿又展現艷夏活力。
adidas更將自2002年問世的CLIMACOOL涼感跑鞋再升級，不只穿著時更透氣，更可於運動時減低腳底的悶熱不適，提高舒適度與訓練效能。從粉絲嘴甜稱讚「這代言人太陽光了」、「帥慘了」，看出頗受好評。
女性系列則由Julia吳卓源詮釋，以自然又柔和的淺紫及石灰色調，打造拼接紮染外套、山型Logo及紮染T-shirt，展現夏季清爽的氛圍感，搭配女款專屬夢幻粉配色的CLIMACOOL跑鞋，沁涼整個夏天。