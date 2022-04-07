高血壓新指引下修標準！更重視居家血壓！

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臺大北護分院家醫科曹玉婷醫師表示，高血壓對健康造成嚴重危害，平時是感受不到的，血壓數值量測已與傳統不同，不再單單只仰賴診間量測，研究發現，病患在家中放鬆環境下，量出的數據會更精準。但如何確保病患居家量測血壓正確性與習慣養成？以正確居家血壓量測標準姿勢來說，量測坐姿應舒適靠著椅背不翹腳，保持壓脈帶與心臟同高，量測前至少休息5 分鐘，且在舒適平穩狀況下量測，量測位置為手臂並非手腕。此外在習慣養成上也可以利用722量測，來確保頻率及數值正確性，722原則就是連續量7天、一天量2回，早晚各一回、每回量2次，2次量測之間相隔1分鐘，再將量測值取平均值。
高血壓控不好恐傷害大腦患失智！
臺大北護分院神經科蔡欣熹醫師表示，民眾對高血壓察覺性並不高，正確血壓值通常控制在130/80毫米汞柱狀態，但倘若本身就是高風險族群或患有其他疾病，血壓標準值則會不同，若已有血管粥狀動脈硬化、心肌梗塞，血壓值標準則降低到120/80，若控制狀況不見改善，對於大腦的傷害也會非常嚴重，最常見有腦部血管塞住或是破裂，引起腦中風、腦出血、腦梗塞等疾病，但其實高血壓對腦部傷害不僅僅只有上述這些疾病，也有可能因為腦部血管逐漸退化，造成腦部長期慢性疾病，中老年後罹患失智症風險會高出許多。
生活型態改變與控制血壓標準的重要性
台灣高血壓學會教育主委鄭浩民醫師表示，在高血壓防治正確概念上，民眾在生活型態上可依循SABCDE原則，飲食低納、注意酒精攝取量、體重BMI控制25以下、戒菸、得舒飲食、多做有氧及阻力運動。而在血壓量測上則依新版「高血壓治療指引」，其中有兩項與現行指引不同的重要改變，其一是將門診量測血壓值改以「居家量測血壓值」為主，數值更為精確。其二是將高血壓標準，由現行數值140/90毫米汞柱，下修為130/80毫米汞柱，且不論任何共病症包含冠心病或是腎衰竭，血壓控制標準的數值皆相同，適用於所有病人。
血壓穩定降風險！提高配合度切勿自行停藥 生活型態有準則
血壓高低是身體健康與否的重要訊息，想降低高血壓風險，民眾平常除應養成良好居家血壓量測習慣與正確性外，已是高血壓患者應配合遵循醫師指示服藥，不隨便自行停止藥物以利控制血壓，倘若本身有家族病史者，更應及早注意血壓值，調整生活型態，除飲食習慣調整外，在運動量上也應養成每週5天每次30分鐘的中強度有氧運動，而體重控制則在理想BMI以20-24.9 kg/m 2，才能幫助控管血壓，降低死亡率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53322
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