名家論壇》盧燕俐／套牢的00900該怎麼辦？

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平心而論，一檔才成立一季多的ETF，要立刻評論優劣，以及是否能作為投資人的核心配置，相關資訊完整度可能都還不足；更何況，今年來影響美股與台股的變數相繼而來，包括：聯準會提前五月開始縮表、通膨高漲使得全球手機需求滑落等等，高息ETF的績效也難保不受影響。
因此，與其立馬論斷「00900現階段到底該加碼或減碼」，不如來釐清幾個事實，更有助於讀者進行後續投資決策。
首先，00900與0056的績效互有消長，很難保證未來幾年0056會一路領先。如果只看今年以來，確實，截至4月6日，0056績效是-0.33％，還領先00900的-4.35％，但若把比較期縮短為一個月，則00900為1.66％，些許領先0056的1.42％。
進一步比較這兩檔的前五大持股，0056是長榮、亞泥、中鋼、聯強和華碩，00900則是中鋼、開發金、慧洋-KY、南亞和聯強，其中，中鋼與聯強都重複，主要還是在於兩檔ETF的設計邏輯雖不同，但在高股息的篩選前提下，一定會發生高配息的股票重複上榜。
簡單說，0056是預測未來一年股息配發情況，從中選出30支成分股，且半年換股一次；00900則是從已發布的財報、股利政策，來鎖定即將配息的30支股票，一年換股三次，有媒體甚至用「追著股息跑」來形容。
所以，可以想見的是，00900未來一定高配息，但高配息不等同於填息快，也不保證股價未來能高獲利。相較下，成立已16年的0056，歷年平均殖利率也多達5.32％，且過去11年皆填息成功，儘管帳面殖利率無法媲美00900，但過去填息成績，的確能讓許多投資人較為安心。
另外，值得一提的是，00900一年配息4次，分別在2、5、8、11月，由於掛牌時間太短，第一次真正的配息會落在8月，急著想要領息的投資人，還需耐心等待，而未來的填息力道，也靜待觀察，畢竟投資局勢多變，猶記得去年10月下旬，0056除息，原本外界評估填息速度可能會放緩，沒想到，隨著第一大持股長榮股價反彈，0056只花了12個交易日就填息成功，再次驗證了股市多變，常超乎預期。
至於最後我給這位製作人什麼建議？我記得，當得知00900是他人生買進的第一檔ETF時，忍不住提醒，「你那麼年輕，應追求財富成長，而非只是單純領息，而且，市值型的ETF，像是0050和006208才是標準配備，真的有多餘閒錢，再來配置其他類型的ETF！」
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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