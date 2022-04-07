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辣炒雞飯便當3菜1肉95元貴嗎？網全搖頭：非價格問題

▲一名網友買了便當當作晚餐，看了內容物卻詢問「這樣算便宜還是貴？」，引起鄉民們熱烈討論。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲一名網友買了便當當作晚餐，看了內容物卻詢問「這樣算便宜還是貴？」，引起鄉民們熱烈討論。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 11:24:08

便當因為菜色眾多、經濟實惠，是許多民眾正餐的第一首選。不過一份優質的便當，除了價格實在以外，配菜的內容才是大家所關注的焦點。一名網友分享自己花了95元買了一個便當當作晚餐，好奇詢問「這樣算便宜還是貴？」，引起鄉民們熱烈討論。

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原PO在《PTT-Gossiping》板發文，表示自己在家族企業上班，由於貨快趕不出來，因此清明連假4天全都在加班趕工，直到最後一天晚餐想要犒賞一下自己，於是買了辣炒雞飯便當當作晚餐，只見照片中便當裡有3菜1肉、份量不算少，只是原PO看了之後便好奇詢問「這樣95元，算便宜還是貴？」

原來便當的菜色除了高麗菜以外，另外還有炒冬粉以及洋蔥炒雞肉，整體看來色澤都差不多，「配色一致」顯得一點也不豐富又黯淡，因此貼文一曝光，立刻引來網友們回覆：「好好的飯菜，被裝成這樣，完全沒食慾」、「你得罪便當店老闆呀」、「賣相0分」、「Cp值很低的感覺」、「你在重溫當兵的伙食嗎，真的別這樣」、「配菜看了就不想吃」、「說真的，沒有綠色蔬菜，不健康」、「吃好一點好嗎？不准再去這間了」。

▲原PO買的便當雖然有3菜1肉，但因為菜色賣相不佳，被網友認為CP值不高。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
▲原PO買的便當雖然有3菜1肉，但因為菜色賣相不佳，被網友認為CP值不高。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
關於便當價格，不少網友表示：「便宜」、「差不多吧，頂多貴10塊，現在外食漲好多」、「素食自助餐這樣子，至少120起跳」，另外也有人反應：「稍貴，台北85元吧，這主菜」、「是不貴啦，但是95塊這樣也沒有好」、「大概值60-70」、「95元在彰化都能吃大雞腿便當了」。（編輯：陳珮瑜）

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