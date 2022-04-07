公司化是安全改革唯一解方？王國材：期待台鐵成為JR
立法院交通委員會今（7）日針對「台鐵公司化設置條例」進行詢答，立委洪孟楷指出，中央將公司化和安全掛鉤，為何公司化是安全改革的唯一解方？交通部長王國材回應，財務正常化才能進行改善，期待台鐵能如同日本JR，成為國際知名的鐵道公司。
洪孟楷質疑，台鐵公司化條例的重點就是安全，但是中央目前將公司化和安全掛鉤，為何公司化是安全改革的唯一解方？王國材指出，台鐵組織僵化，缺乏主要的責任中心管理，其實過去安全標準的作業程序都有，但卻沒有落實，「就像太魯閣事件，如果組織不變，再做多少的標準作業程序都沒有用」。
另外，台鐵公司化設置條例是參照機場公司、中華郵政等先例作為範本，不過洪孟楷指出，台鐵公司化設置條例 23條內有15條都參考港務公司條例，但港務公司、機場公司都是為了和國際接軌，才需要多角化經營、資產投資等國際往來，「但台鐵沒有和國際往來啊，台鐵一直以來都是我們內部的大眾運輸工具啊，為什麼這時硬要畫上等號？」
王國材則說明，讓台鐵多角化經營是為了形成財務正向循環，可以進行很多改善投資，如AI、智慧化，像是日本JR現在儼然是國際的鐵路公司，「我對它期待很高，安全當然要做，做到有成果的時候就可以輸出國際」。