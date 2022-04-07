輕症在家指引「下週定案」　陳時中：先徵求縣市試辦

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陳時中今赴立院衛環委員會，就「因應COVID-19疫情多點爆發，社區、學校、職場防疫措施與因應作為及移工邊境管制、入境檢疫措施執行現況」進行專題報告，並備質詢。
陳時中解釋，1500人是依照現有醫療、檢疫資源計算，現有專責病房有3881床，集中檢疫所有6372床，相加約有1萬床，另各縣市至少要有50間加強型防疫旅館，每萬人至少要有兩間的目標，約可增加5000多間，總計有1萬5000間，因此可容忍新增確診者數一成約為1500人。
陳時中也提到，現階段從清零走向共存，開放的腳步不會停，但要做有效的管理，目標是要與國際接軌。陳也坦言，接續疫情規模一定會擴大、染疫的人一定會變多，單日確診者也可能超過1500人，不過若每個階段都能守好、做好輕重症分流，承受能力就會變高。
陳時中進一步指出，輕症者的有效控管就是不要演變成重症，也不要有指數型成長；本來是精準疫調，採擴大匡列隔離、PCR檢驗、就醫治療，現在不再做精準疫調，而是採簡化疫調，輔以科技防疫，不再擴大匡列，而是居家隔離並利用快篩、PCR交互使用。
陳時中也透露，輕症在宅照護指引正在研議中，預計下週指揮中心會議定案，啟動前要徵求部分縣市試辦，了解社區可行性、溝通等問題，包含住宅條件、社區情況、關懷中心服務、架構遠距醫療平台、就醫制度等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。