紐時揭露影片　烏軍疑射殺俄軍戰俘

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死者旁邊另能看到至少3具其他俄軍士兵屍體，其中一人頭部傷勢明顯，雙手被反綁。4名死者全都深著迷彩服，3人手臂上榜有俄軍識別標誌的白布條，裝備散亂在屍體周邊，所有人頭上滿是血跡倒臥路上；離他們幾英尺遠有一輛俄軍空降部隊的BMD-2裝甲運兵車，更遠處能看到其他被毀車輛。
紐時指出，這段影片攝於布查鎮（Bucha）西南方約11公里的德米特里夫卡村（Dmytrivka）北側的道路。布查鎮近日在俄軍撤離後發現上百具穿著平民服裝的屍首，引發國際對俄軍屠殺平民的指控。
射殺戰俘的影片似是烏軍3月30日前後伏擊一支俄軍縱隊後所拍；俄軍3月30日開始從烏克蘭首都基輔西翼的小鎮撤軍。
烏克蘭一家新聞通訊社於3月30日的伏擊後在網上貼出影片，稱這是喬治亞軍團（Georgian Legion）的「戰果」；這個軍團是由喬治亞共和國的志願者2014年所組成的傭兵組織，協助烏克蘭與俄國作戰。
聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）負責人包格納（Matilda Bogner）表示，她對疑為濫殺俄軍戰俘的影片極表關切，會徹查影片。
人權觀察（Human Rights Watch）指出，烏克蘭須保證會徹查涉嫌濫殺俄軍戰俘一事，若此事查證屬實，將構成戰爭罪。
人權觀察的資深法律顧問瑞迪（Aisling Reidy）說：「影片傳達的訊息具為對戰俘濫權，也許更糟，這些都必須徹查；有無濫權濫殺應能查出，從而追究相關者的責任。」（譯者：陳亦偉）1110407