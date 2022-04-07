快訊／《忍者哈特利》作者藤子不二雄A過世 享壽88歲
據日媒《YAHOO!JAPAN》報導，日本知名漫畫家藤子不二雄A（本名：安孫子素雄），今（7日）上午傳出在川崎市的家中去世，享壽88歲。他從1951年開始創作漫畫，為人熟知的著作為《忍者哈特利》、《職業高爾夫猿猴》等。
報導表示，日本警方表示，今天上午8點40分左右，接到民眾報案，稱「一名男子倒在院子裡」，警方趕抵現場，確認身分是本名安孫子素雄的藤子不二雄A，當時已沒了氣息，目前正在調查確切的死因，警方稱屍體沒有明顯外傷。
藤子不二雄A與《哆啦A夢》的作者藤子·F·不二雄（本名：藤本弘）共用「藤子不二雄」筆名多年，兩人都在富山縣出生，讀同一所小學而相識，並一起繪製漫畫投稿到報刊，後來拆夥各自創作。藤子不二雄A最著名的作品為《忍者哈特利》，其他還有《小鬼Q太郎》、《職業高爾夫猿猴》、《怪物小王子》、《少年時代》、《黑色推銷員》等，畫風老少咸宜。
藤子·F·不二雄1996年離世，享壽62歲，在好友葬禮上，藤子不二雄A被記者追問是否接續連載《哆啦A夢》，他回：「那是我所無法畫出的作品類型。」，如今兩位摯友、漫畫大師一同在天上相聚，令粉絲心酸又不捨。（編輯：楊穎軒）