司機驚傳快篩陽性！台北市議會證實：同辦公室人員快篩中
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸擴散，確診狀況在全台各縣市都分布相當平均。而今（7）日上午傳出台北市議會有司機疑似確診。對此議會秘書長洪樹林表示，確實有司機自己進行快篩而呈陽性反應，目前正在醫院進行PCR檢測。而為了保險起見，已經要求與該名司機同辦公室的同仁進行快篩。
洪樹林表示，該名司機昨日有進入議會上班，但因為沒有出車需求，所以僅待在議會B2的辦公室。而該司機今日上午通知同事，自己快篩陽性，因此今日並未進入議會上班。而議會也立即安排B2整層清消，昨日與司機待在同一辦公室的10幾名同事，目前也正在安排快篩，並等待結果出爐。
洪樹林說，該名司機原先是因為家人確診，因此按規定進行快篩。第一次快篩陰性、第二次快篩呈現陽性，而他疑似因為並未與家人同住，因此未被匡列居家隔離者，目前該名司機仍在家中等待後送PCR採檢。洪樹林指出，該名司機昨天有進到議會，但是沒有出車，接觸的只有辦公室的人，且本身都有戴口罩上班。
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