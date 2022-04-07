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修法打炒房最高罰5千萬　花敬群：讓揪團、排隊買房消失

▲內政部次長花敬群說，希望市場維持正常交易，讓過去所謂的排隊、揪團買房消失。（圖／行政院提供）
▲內政部次長花敬群說，希望市場維持正常交易，讓過去所謂的排隊、揪團買房消失。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-07 12:23:54

行政院會今（7）日通過內政部《平均地權條例》修正草案，其中若有嚴重炒作行為，違規者可按戶棟處100萬至5000萬元。內政部次長花敬群說，希望市場維持正常交易，讓過去所謂的排隊、揪團買房消失，這是多數國人所共同期待的。

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此次修法共有5大重點，包括限制預售屋、新建成屋簽約後原則不得換約轉售及私法人購屋許可制外，並明確定義不動產炒作行為與罰則，同時建立違規檢舉獎金制度，維護市場交易秩序，保障消費者權益 。

內政部地政司長王成機說，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。

王成機表示，若有閉門銷售、分期銷售、散佈不實銷售量、網路炒作行為，違反者按戶棟處100萬到5000萬。另外也建立檢舉獎金制度，有發現違規行為，可以檢具事證向地方政府，部分罰金會變獎金。

至於司法人購屋部分，王成機說，司法人要取得住宅用房屋許可證，像是員工宿舍、長期出租經營、都更危老重建是許可的，取得許可移轉登記後，要滿5年才可以移轉。

▲行政院會通過《平均地權條例》修正草案，內政部地政司長王成機指出，此次修法有5大重點。（圖／行政院提供）
▲行政院會通過《平均地權條例》修正草案，內政部地政司長王成機指出，此次修法有5大重點。（圖／行政院提供）
花敬群表示，三讀通過後，司法人購屋、預售屋換約規範要等相關配套子法修訂完才會實施；預售屋或新建成屋轉售，必須要有失業、傷病等重大變故，這無法正面表列，這些會跟地方政府滾動討論。

另外涉及炒房行為最重可罰5000萬元，花敬群說，若集結很多人並在該區行程商品壟斷，同時不斷交互交易墊高價格，導致社會恐慌就能開罰。不過現在會積極預防，但有出現相關違法行為，處罰就以100萬元起跳。

花敬群表示，去年提出相關修法案件後，就陸續傳出預售屋逃命潮、預售屋交易量減少，這是為了維持正常交易，未來三讀通過後會盡快來實施，先前也跟立院黨團、行政院做很多溝通，對於安定房市大家有相當共識。

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