修法打炒房最高罰5千萬　花敬群：讓揪團、排隊買房消失

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內政部地政司長王成機說，預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人，違規者均可按戶棟處罰50萬至300萬元。
王成機表示，若有閉門銷售、分期銷售、散佈不實銷售量、網路炒作行為，違反者按戶棟處100萬到5000萬。另外也建立檢舉獎金制度，有發現違規行為，可以檢具事證向地方政府，部分罰金會變獎金。
至於司法人購屋部分，王成機說，司法人要取得住宅用房屋許可證，像是員工宿舍、長期出租經營、都更危老重建是許可的，取得許可移轉登記後，要滿5年才可以移轉。
花敬群表示，三讀通過後，司法人購屋、預售屋換約規範要等相關配套子法修訂完才會實施；預售屋或新建成屋轉售，必須要有失業、傷病等重大變故，這無法正面表列，這些會跟地方政府滾動討論。
另外涉及炒房行為最重可罰5000萬元，花敬群說，若集結很多人並在該區行程商品壟斷，同時不斷交互交易墊高價格，導致社會恐慌就能開罰。不過現在會積極預防，但有出現相關違法行為，處罰就以100萬元起跳。
花敬群表示，去年提出相關修法案件後，就陸續傳出預售屋逃命潮、預售屋交易量減少，這是為了維持正常交易，未來三讀通過後會盡快來實施，先前也跟立院黨團、行政院做很多溝通，對於安定房市大家有相當共識。