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台鐵3工會發起「萬人休假」　王國材出馬：下周訪工會

▲台鐵相關工會將發起51萬人休假行動，交通部長王國材表示，下周將親自與工會溝通。圖為火產與台鐵召開反公司化記者會。（圖／NOWnews資料照）
▲台鐵相關工會將發起51萬人休假行動，交通部長王國材表示，下周將親自與工會溝通。圖為火產與台鐵召開反公司化記者會。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-07 12:27:06

台鐵公司化引發台鐵企工、台鐵產工、火產3工會不滿，均宣布在51勞動節以依法休假方式上街倡議反公司化，目前上看萬人。對於台鐵51的營運計畫中央將如何因應？交通部長王國材今（7）日赴立法院交通委員會備詢「台鐵公司化設置條例」時表示，下周將親自與工會溝通，但也提醒台鐵物失信於民。

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立委洪孟楷今日質詢交通部，台鐵3工會5月1日勞動節發起聯合罷工，自從1月「台鐵公司化設置條例」草案出爐時，王國材就與工會鮮少面對面溝通，台鐵人心惶惶，交通部不聽意見強推條例，員工上班心不在焉，是不是可能造成營運安全疑慮？

王國材首先強調，台鐵並不是「罷工」，而是依法請假不加班，希望台鐵能縮短期間，「我下周會親自和台鐵相關工會溝通」。洪孟楷提醒，社會大眾的運輸權益不能受損，政府不能失信於民。王國材則回應，「我也要把這句話送給工會」。

而立委劉世芳則質詢，真的台鐵如果不加班，交通部是否有因應對策或替代措施？王國材表示，依規劃會請公總啟動公路運輸，全台每個車站都有和遊覽車公會、地方的客運公司合作，就如同日前的高鐵事故比照，「但當然我不期待他發生」，於勞動節兩周前會和工會確定休假規模，並提出相關因應措施。

劉世芳表示，台鐵相關工會都會安全有共識，「公司化是契機但不是等號」，條例中未來的勞動條件無法獲得員工支持，交通部要多加注意。

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