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不再擴大管制　莊人祥：未來將精簡疫調

▲衛福部疾管署副署長莊人祥說，未來將採「精簡疫調、適度匡列」。（圖／行政院提供）
▲衛福部疾管署副署長莊人祥說，未來將採「精簡疫調、適度匡列」。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-07 12:57:562022-04-07 12:59:06

行政院今（7）日召開院會，衛福部針對「COVID-19疫情現況及應處」進行報告。衛福部疾管署副署長莊人祥說，持續疫情調查、匡列接觸者、適度隔離，不對密切接觸者外的對象過度擴大管制，未來將採「精簡疫調、適度匡列」。

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行政院長蘇貞昌在會中表示，全球確診人數超過4.9億人，單日南韓28萬例、中國單日2萬例。台灣今年以來本土確診2000多例，只有5例是中重症，現在是減災為目標，不是全面清零，不是肆虐式共存，這就是新台灣模式。

蘇貞昌指出，目前要保存醫療量能、輕重症分流。目前專責負壓病床、集中檢疫所分別還有6成6、4成5的空床率，但請衛福部持續鼓勵縣市政府加強型防疫旅館，讓社區輕症確診者，盡可能在地收治，避免跨縣市移動。

至於降低死亡或重症部分，蘇貞昌說，抗病毒藥物是防止確診者病情惡化，病為中重症準備，目前已取得注射用藥物瑞德西韋1.6萬份、採購2種口服藥物2.5萬份。另外也請衛福部針對確診後重症率較高的長輩，鼓勵接種第3劑疫苗。

衛福部疾管署副署長莊人祥說，4月5日居格已經1.8萬人，未來要適度疫調，不對密切接觸者做擴大管制，此外4月6日已放寬居家隔離措施。民眾、企業要有自主應變機制，企業設置防疫長，提供相關資料給衛生單位。

蘇貞昌表示，經濟部公布2月出口值、外銷訂單、批發零售餐飲業營業額，都創下歷年來同月新高，國人有更大信心，政府會持續強化防疫韌性，台灣走向防疫新階段，希望中央地方全體國人一起努力。

另外有媒體提問，海洋大學老師到小吃店導致多所學校停課，是否進行懲處？衛福部次長薛瑞元指出，是否有違反《傳染病防治法》，會由地方政府調查懲處；至於是否違反教師相關規範，學校會處理，教育部也會監督。

▲衛福部次長薛瑞元指出，海大老師是否有違反《傳染病防治法》，會由地方政府調查懲處。（圖／行政院提供）
▲衛福部次長薛瑞元指出，海大老師是否有違反《傳染病防治法》，會由地方政府調查懲處。（圖／行政院提供）

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