不忍再痛！父悶死腦麻女判2年半 高院無權請總統特赦
新北市新店區79歲陳老先生照顧腦麻女兒50年，前年因不忍女兒牙痛難受，用棉被將女兒悶死，檢依家暴殺人罪起訴。一審輕判陳翁2年6月，合議庭甚至罕見籲請總統特赦。陳上訴，高等法院今（7）日駁回上訴，仍判2年6月。對於有無建請總統特赦，高院合議庭審判長許永煌當庭回應，法院無權建請總統對被告特赦。
檢方指控，2020年2月29日晚間8時許，陳翁因聽到女兒因牙疼而呻吟，思及女兒因患有先天性重度腦性麻痺而長期臥床、為病所苦，縱給予止痛藥仍無法緩解疼痛，因此以棉被掩住陳女口鼻窒息而亡。陳翁於女兒死後，厭世而服用大量安眠藥物陷入昏睡，所幸翌日清晨被家人發現送醫急救，陳翁數日後清醒向警方自首涉犯殺人罪。
台北地院認為，死者50年來都躺在床上，陳翁長期處在焦慮與憂鬱的狀態中，適逢新冠疫情肆虐，造成死者牙痛但不宜就醫的客觀環境，陳翁因日夜聽聞死者痛苦呻吟而無計可施，選擇讓女兒死去以尋求解脫，一審經過2度減刑，輕判2年6月。此外，審判長林孟皇還在判決書中，請求總統對老翁特赦。
案件上訴後，高院審理期間，陳翁身體狀況也不斷惡化，法院經過近一年審理，二審雖將上訴駁回，但仍2度減刑，維持2年6月的刑度。可上訴。