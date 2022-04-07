中國與索羅門簽安全協定 外交部籲：勿淪為中方軍事籌碼
我國前邦交國索羅門群島與中國日前簽署「中索安全合作架構協定」(Framework Agreement on Security Cooperation)，索國可據以要求中國派遣公安、武警、軍事人員、執法及武裝部隊赴索羅門群島協助維穩；中國船艦也可停靠索國港口進行運補作業。外交部今（7）日表示，中索安全協定將威脅區域安全，破壞現狀與民主盟友的補給線。
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆表示，中索秘密簽訂安全協定已引發澳洲、紐西蘭等國際社會高度憂心與嚴正關切。澳洲國防部、澳洲外交部及太平洋事務部均指出，永久軍事基地有損區域穩定，且中國表示不追求設立軍港的說法並不可信。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）認為，相關軍事化舉動有損區域和平與透明原則，並造成安全威脅。
外交部表示，與澳洲、紐西蘭等民主盟友立場一致，對中索秘密簽署安全協定表達嚴正關切。中索安全協定將威脅區域安全，破壞現狀與民主盟友的補給線，呼籲索國切勿淪為中方的軍事籌碼，協助擴大其在太平洋軍事據點。台灣將與友邦及理念相近國家持續共同努力，積極維護以規則為基礎的國際秩序與區域和平穩定。
索羅門在2019年與我國斷交，立場親台、人口最稠密的馬萊塔省(Malaita)去（2021）年11月爆發反政府示威，群眾不滿現任總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)施政，澳洲曾派出部隊前往當地協助維和，中國則表示支持索國政府制暴，蘇嘉瓦瑞也強調拒絕下台。