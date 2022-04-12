中國製電池有疑慮　台電動巴士起火燃燒

桃園客運去年3月發生充電的電動公車起火燃燒，運安會調查發現，自燃的是中國製的電池，運安亮起紅燈。身兼運安會主委的台大機械系教授楊宏智指出，目前台灣進口電池以大陸製最大宗，相關標準規範的測試還要2年時間，仍需繃緊神經。
楊宏智說，電池產量以中國最大，台灣目前有不少中國製的電池，甚至部分是中國製卻是從日本品牌進口台灣；中國已發生多起電動巴士自燃狀況，就連一般代步車也在電梯內自燃，原因出自於中國沒有標準規章，造成運安出現問題。
楊宏智說，他曾與標檢局討論，目前已有針對電池有相關標準，會依照德國等歐洲的標準，不過訂出標準後，還需要進行測試，雖然測試場已發包，但還需要等待2年的時間，這段時間必須要再關注。
「1輛電動公車，電池2、3噸重」，楊宏智指出，政府補助電動巴士，但使用中國製電池，沒顧及安全將會是場災難，建議政府初期補助以「不分產地、通過標準」的為主，再逐步分級，使用國產電池補助額度較高，也能扶植國內電池產業。
立委陳歐珀表示，中國製的劣質電池進口台灣，涉及國安、運安、資安等問題，行政院應該帶領建構電池國家隊。楊宏智說，美國已把電池列為國安層級，避免華為狀況再現，電池的管理系統，也會出現資安問題。