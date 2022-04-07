PLG／鋼鐵人再遭質疑中資介入 球團：多項指控皆非事實
高雄市鳳山區市議員參選人許易鼎今(7)日召開記者會質疑，高雄鋼鐵人股東資金來源不清，逼退原有的專業團隊，深恐球隊經營不善，擔心球迷權益受損。對此，鋼鐵人球團也做出回應，直言這些指控全都與事實不符，關於背後資金來源也已向投審會提出說明，絕無迴避審查。
鋼鐵人在今年加入P.League+，目前戰績5勝17敗在聯盟墊底。總教練貝瑞在3月底被球團炒掉，而原有行銷團隊也只做到季中，目前是由鋼鐵人球團自己的班底在進行經營行銷及媒體接洽。
許易鼎在記者會上呼籲高雄市政府運動發展局，應掌握鋼鐵人背後資金是否合法，以及經營團隊是否有被政治介入，避免中資經營不得觸碰的運動賽事產業。
事實上在第二季開季前後，就有媒體爆料鋼鐵人球團董事長黃哲寬任職的香港無極資本，背後疑似有中資，但遭到球團鄭重否認。而PLG聯盟執行長陳建州則表示「以球團方面的回應為主」。
今日同樣的事情再度被拿出來討論，鋼鐵人球團官方在接受電話訪問時表示，「球隊沒有中資介入，目前已向經濟部投審會提出說明，絕無迴避審查，多項指控也絕非事實。」
至於經濟部投審會也在今日透過發言人呂貞慧表示，目前已經針對此事展開調查，不過金流審查需要時間，會持續進行。