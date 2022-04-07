巷仔內／上海封城如煉蠱　煲出習近平連任毒湯

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在過去2年以來，上海都是實行「精準防控」，用最小的社會成本控制疫情，在快速追蹤病例的同時，保障維持生產、生活的正常運轉。這在過去只要出現疫情，隨即祭出「一刀切」封控的中國各大省市眼裡看得好生羨慕，「精準防控」更是獲得了輿論的一致好評。但這一波疫情逐漸難以掌握，上海市官員為減少抗疫措施為經濟帶來的衝擊，嘗試對幾個小區進行封閉管理之後，卻發現精準防控「失準」了，而上海也走上「封控」一途。
從過去中國官方報導中能發現，上海當局仍在「封」與「不封」間搖擺，原先要分區分批封控，但在浦東、浦西依序封控之後，最後全都成為了「封控區」。這波疫情是自新冠病毒兩年多前在武漢出現以來，中國規模最大的一波疫情，上海市政府5日召開疫情防控記者會時表示，自3月以來，上海的這波疫情累計陽性感染者超過7.3萬例，形容「形勢極其嚴峻」，而這還不包括「可能隱瞞」的案例。
中國國務院副總理孫春蘭抵達上海後，表示堅持「動態清零」總方針不變，將努力用最短時間實現社會面清零。中國15個省份派出約3萬8000名醫護人員至上海協助完成核酸檢測。此外也有武裝警察、解放軍等進駐協助對抗疫情、維護社會治安等。
但北京要求各地進行的「清零」，採取的是世界上最嚴格的措施，只要病毒檢測呈現陽性就是隔離，有感染風險的人行動會被限制，更發生過企業員工、購物民眾、用餐民眾由於被視為密切接觸者，而被迫再辦公室、商店和餐館裡隔離。而這一個月以來，也有越來越多跡象顯示，「清零」已經力不從心，民眾的忍受度已經消耗殆盡。
加入香「辛」料：封控下亂象不斷
在封控措施之下，除了缺菜少糧之外，醫療資源也極度缺乏。曾流傳出一段影片，嬰幼兒被迫與父母分開，集中在醫院裡隔離，但只有10個醫護不分日夜負責照顧200多名嬰兒，尿布濕了沒人換，有些孩子的屁股都爛了，也有孩子餓了沒人餵，一張兒童病床擠了十幾個兒童。
還有一名護士在家中哮喘發作，自行用藥仍無法緩解，家人將其送到工作醫院就醫，卻因「疫情防控需要」為由遭到拒絕，雖然轉往其他醫院求診，但仍因病情耽誤，該名護士不幸離世。
有疾控中心專家與上海市民對話時，透露了防疫系統癱瘓內情，指出病房很緊張、隔離點沒有房間、沒有救護車，「健康雲」甚至還會把陽性寫成陰性。這名專家表示，專業人員也「要被逼瘋了」，說話根本沒人聽，「現在全部把這個病變成政治性的一個疾病。花了這麼多的人力物力財力，就在防流感，你看到現在哪個國家防流感這麼防嗎？」
在大批武警及解放軍進駐之下，雖然官方宣稱都是「醫護人員」，卻能在街上看見這些「醫護人員」持槍，讓網友不禁譏諷是「槍口下的防疫」。近來有多起穿著防護衣的「大白」對上海民眾拳打腳踢的畫面流出，即使向事發地點所在轄區的派出所尋求說法，也只得到「現在防疫是頭等大事，其它的都靠邊」的回覆。
端「毒湯」上桌：習近平為保二十大連任
Omicron變異株襲擊許多國家，歐美疫情最嚴重時，每日也會新增數十萬人，但是不少國家知道這是種感染力超強、致死率卻極低的病毒，因此選擇逐漸開放，並「與病毒共存」，但是習近平卻仍然抱著「清零」不放，為的是什麼？
抗疫策略其實參雜了許多政治因素，《深圳特區報》報導指出，動態清零還是與病毒共存是一種制度之爭、國力之爭與治理能力之爭，甚至是文明之爭。在官媒大力吹捧之下，中國靠著「動態清零」成為防疫優等生。
中國政府在去年6月7日發布的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書當中提到，習近平高度重視並親自指揮部署，不但為中國人民抗擊疫情「堅定信心、凝聚了力量、指明了方向」，還要向國際社會分享「中國抗疫的經驗做法，闡明全球抗疫的中國理念、中國主張」。
而在美國等西方國家先前的抗疫不力之下，中國貌似靠著封城穩定了疫情，以少感染少死亡來凸顯中國的制度優勢和習近平的領導能力。因此對於習近平來說，這場抗疫之戰輸不起、不能輸，而且還得靠著其親自指揮的「動態清零」，實施「最全面最嚴格最徹底的防控措施」打贏這場疫戰。
在「動態清零」策略不退讓之下，抗疫勢必會成為「長期鬥爭」，而在經濟重要城市上海進行封控，鄰近的崑山、長江三角洲也被影響重挫，將成為今年中國經濟最大變數。
但對於習近平來說，真正重要的仍是今年即將舉行的中共二十大（中國共產黨第二十次全國代表大會），「動態清零」是習近平親自拍板的防疫原則，若是被證明可以被取代，習近平的權威勢必會受到衝擊。習近平也不願看到隨著「與病毒共存」出現的大量感染，影響到自己的政治目標，才因此大費周章進行清零。
比起疾病的控制，習近平更關心對於社會的控制，而這從網路上關於上海疫情的多篇評論文章，在浦東以及浦西確診人數「達標」之前，紛紛「清零」一事就能看出端倪，習近平把防疫做為體現制度優勢和個人成就的工具，但在嚴防死守的同時，也可能把中國的防疫退路一同封死。