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T1／布銳克曼擔任活動客座教練　備受家鄉球迷喜愛支持

▲布銳克曼擔任客座教練。（圖／全家海神提供）
▲布銳克曼擔任客座教練。（圖／全家海神提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-07 15:42:22

高雄全家海神職業籃球隊6日舉辦別出心裁的籃球企業活動，球星「龍貓」胡瓏貿、菲裔美籍聯盟助攻王布銳克曼（Jason Brickman）現身日月光集團聯合職工福利委員會籃球社，獻出客座教練初體驗，指點隊員戰術，並分享籃球心路歷程，兩人賽前嗆聲也讓現場充滿歡笑，獲得神隊友們熱烈歡迎。

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日前掛傷號的胡瓏貿，昨日身體微恙仍出席任客座教練，胡瓏貿表示，隨著例行賽接近尾聲，球隊目標絕對就是T1元年總冠軍。

談到客座教練經驗與執教風格，胡瓏貿笑說：「我是松山高中畢業的，大家應該知道我的恩師是『鐵血教頭』之稱的黃萬隆，可以猜到我的執教風格就是激動派的，我會比你們更想贏球

胡瓏貿除了跟隊員信心喊話：「不要怕，而是要讓對手怕你！」他也打趣跟好隊友布銳克曼嗆聲，兩人鬥嘴讓球迷不覺莞爾。

布銳克曼自認執教是冷靜類型，且會給球員很多信心，他笑著回應胡龍貿，「等等不要難過，我們還是好隊友，要一起拚冠軍。讓大家看看菲律賓球風吧！」

表演賽最終由「Team Kevin」獲勝，並選出MVP、得分王及最佳球迷，賽後舉辦簽名會，讓日月光神隊友們與球星近距離互動。

擔任菲籍移工組成的「Team Jason」客座教練的布銳克曼，備受家鄉球迷喜愛，他說：「我能體會離鄉背井打拼的感覺，這時候更顯出社群(community)力量的重要，在這裡我能感受到社群力量很強大，非常開心！很感謝這麼多球迷朋友給我的加油與支持！」

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