脖子腫異物感吞嚥困難 甲狀腺結節消融術不失為參考選項

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奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成表示，甲狀腺結節形成原因與體質有關，大多為良性，只有少部分是惡性，結節通常沒有症狀，多數因為大到外觀上看得出來且產生吞嚥困難、壓迫等問題才會被發現。傳統的甲狀腺結節治療方式，通常會建議定期複查，並配合定期細針穿刺抽吸。良性結節若有壓迫症狀，像是吞嚥或呼吸受到影響、咳嗽、疼痛等，且可能增加惡性結節的風險，就會建議開刀切除。傳統的甲狀腺手術需要全身麻醉且風險較大，可能還有聲帶受損、沙啞、脖子上有明顯疤痕影響外觀或是術後甲狀腺功能低下，需終身服藥補充不足的甲狀腺素等問題，種種因素也讓病人為之卻步。
奇美醫學中心2020年引進「甲狀腺結節射頻消融術」，為一種低侵襲性、免全身麻醉、傷口小且恢復快的微創手術。過程約2小時，採用局部麻醉，經由超音波導引下，將電極針放入甲狀腺結節內，藉由交流電的釋放，透過摩擦熱能使局部組織產生凝固性壞死，而讓甲狀腺結節縮小。病人術後留觀30分鐘即可出院，無需住院，唯健保無給付，需全額自費。
甲狀腺結節經過射頻消融術治療之後，會慢慢的自行吸收，體積漸漸變小。射頻消融術後3個月，結節體積大概可減少約50%，術後6至12個月，結節體積則可減少約70至80%，有效緩解原本的局部壓迫症狀以及改善美觀。葉美成指出，甲狀腺結節是否適合開刀或是射頻消融術治療，可透過內分泌新陳代謝科專科醫師的專業評估其手術方式，給予病患適合建議。