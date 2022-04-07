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脖子腫異物感吞嚥困難 甲狀腺結節消融術不失為參考選項

▲奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成示範經由超音波導引下，操作「甲狀腺結節射頻消融術」（圖／記者林怡孜攝，2022,04,07）
▲奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成示範經由超音波導引下，操作「甲狀腺結節射頻消融術」（圖／記者林怡孜攝，2022,04,07）

記者林怡孜/ 台南報導

2022-04-07 15:50:49

60歲陳先生，脖子右邊出現一個5x4公分的明顯腫塊，吞嚥時伴有異物感，晚上躺著睡覺時異物感更為明顯，因腫塊變大產生壓迫感，不得以由仰睡改為側睡方能入眠。陳先生就醫診斷為良性甲狀腺結節，院方建議開刀治療，但陳先生不想開刀。後至他院建議陳先生考慮可施行甲狀腺結節射頻消融術，不需要開刀或是住院就可進行。陳先生接受消融術後6個月回診追蹤，脖子上已看不出腫塊，吞嚥時也沒有異物感，也能安心睡覺了。

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奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成表示，甲狀腺結節形成原因與體質有關，大多為良性，只有少部分是惡性，結節通常沒有症狀，多數因為大到外觀上看得出來且產生吞嚥困難、壓迫等問題才會被發現。傳統的甲狀腺結節治療方式，通常會建議定期複查，並配合定期細針穿刺抽吸。良性結節若有壓迫症狀，像是吞嚥或呼吸受到影響、咳嗽、疼痛等，且可能增加惡性結節的風險，就會建議開刀切除。傳統的甲狀腺手術需要全身麻醉且風險較大，可能還有聲帶受損、沙啞、脖子上有明顯疤痕影響外觀或是術後甲狀腺功能低下，需終身服藥補充不足的甲狀腺素等問題，種種因素也讓病人為之卻步。


奇美醫學中心2020年引進「甲狀腺結節射頻消融術」，為一種低侵襲性、免全身麻醉、傷口小且恢復快的微創手術。過程約2小時，採用局部麻醉，經由超音波導引下，將電極針放入甲狀腺結節內，藉由交流電的釋放，透過摩擦熱能使局部組織產生凝固性壞死，而讓甲狀腺結節縮小。病人術後留觀30分鐘即可出院，無需住院，唯健保無給付，需全額自費。


甲狀腺結節經過射頻消融術治療之後，會慢慢的自行吸收，體積漸漸變小。射頻消融術後3個月，結節體積大概可減少約50%，術後612個月，結節體積則可減少約7080%，有效緩解原本的局部壓迫症狀以及改善美觀。葉美成指出，甲狀腺結節是否適合開刀或是射頻消融術治療，可透過內分泌新陳代謝科專科醫師的專業評估其手術方式，給予病患適合建議。

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