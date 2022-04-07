脖子腫異物感吞嚥困難 甲狀腺結節消融術不失為參考選項

60 歲陳先生，脖子右邊出現一個 5x4 公分的明顯腫塊，吞嚥時伴有異物感，晚上躺著睡覺時異物感更為明顯，因腫塊變大產生壓迫感，不得以由仰睡改為側睡方能入眠。陳先生就醫診斷為良性甲狀腺結節，院方建議開刀治療，但陳先生不想開刀。後至他院建議陳先生考慮可施行甲狀腺結節射頻消融術，不需要開刀或是住院就可進行。陳先生接受消融術後 6 個月回診追蹤，脖子上已看不出腫塊，吞嚥時也沒有異物感，也能安心睡覺了。

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奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師葉美成表示，甲狀腺結節形成原因與體質有關，大多為良性，只有少部分是惡性，結節通常沒有症狀，多數因為大到外觀上看得出來且產生吞嚥困難、壓迫等問題才會被發現。傳統的甲狀腺結節治療方式，通常會建議定期複查，並配合定期細針穿刺抽吸。良性結節若有壓迫症狀，像是吞嚥或呼吸受到影響、咳嗽、疼痛等，且可能增加惡性結節的風險，就會建議開刀切除。傳統的甲狀腺手術需要全身麻醉且風險較大，可能還有聲帶受損、沙啞、脖子上有明顯疤痕影響外觀或是術後甲狀腺功能低下，需終身服藥補充不足的甲狀腺素等問題，種種因素也讓病人為之卻步。

奇美醫學中心 2020 年引進「甲狀腺結節射頻消融術」，為一種低侵襲性、免全身麻醉、傷口小且恢復快的微創手術。過程約 2 小時，採用局部麻醉，經由超音波導引下，將電極針放入甲狀腺結節內，藉由交流電的釋放，透過摩擦熱能使局部組織產生凝固性壞死，而讓甲狀腺結節縮小。病人術後留觀 30 分鐘即可出院，無需住院，唯健保無給付，需全額自費。