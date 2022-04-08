專訪／原子少年甜喊姐姐！鬼鬼剋酸民　「保留真實面貌」

由野火娛樂打造的選秀節目《原子少年》動員80位新秀登場，化身8大行星團，要選出台灣最強男團，4月17日即將開播，《NOWnews今日新聞》直擊現場，吳映潔（鬼鬼）和可愛活潑的水星選手合作，出道16年的她為了融入團體，以甜美粉色系裝扮亮相，一起賣萌演唱《Sugar Rush》毫無違和感，事後直呼「他們真的很年輕，第一次認識這年紀的小朋友，要把他們當同學，和團體表演融為一體，不能有落差，我不讓他們叫我老師，要叫我姊姊！」





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▲鬼鬼（前）和《原子少年》水星成員一同表演舞蹈。（圖／野火娛樂提供）

鬼鬼從16歲出道，《黑澀會美眉》的搞怪風格為人熟知，曾赴韓國出道發片，綜藝感十足的她，最近錄製《來吧！營業中》，更以真性情表現創下收視高點，如今看到原子少年們努力追夢，讓她想起當年的自己，認為少年們非常幸運，擁有如此盛大規模的表演，「這個簡直是跨年舞台規格，他們是非常幸福的一群孩子，擁有我們以前沒有的資源，多了100倍機會」。





當年黑澀會美眉風靡娛樂圈，吳映潔謙稱「幸運多於努力」，體驗了一段大家都羨慕的成名之路，對比韓國經紀公司花個3、5年訓練一個新人，才敢讓他們站上舞台，如今她回頭檢視自己，對當年唱歌、表演都打了不及格分數，曾經在跨年舞台的走音失誤，讓她花了一年時間沉澱，才敢重新省視影片，鑽研舞蹈、唱歌，領悟到自己的不足，每次表演後更謹慎以對。





以團體出道，小女生們共同群體生活，有競爭也會意見不合，當年美眉們每週都會開檢討會提出意見，調整彼此態度和能力。吳映潔認為要建立團魂，就是要有共識，服從隊長大牙的決定和意見，有問題就要當下解決，不能持續太久，才能讓團體走得長久，她印象深刻的是，每次重要演出上台前，老闆陳建州（黑人）會帶領他們禱告，讓9個妞的心凝聚起來。





▲鬼鬼助力《原子少年》表演，甜美可愛模樣和少年們無違和感。（圖／記者陳明安攝，2022.04.05）

她認為當隊長是最辛苦的，因為隊長希望團隊好，必須協調團體意見，很容易被討厭、被說難搞，當時自己偶爾也會搞怪、叛逆一下，事後被提醒不要擺臭臉，她鼓勵選手要學會照鏡子，「要對自己說很帥，不斷催眠自己會變好，如果一直害怕、沒自信，會變得越差」，但遇到團體意見分歧，要學習稍微收斂自己、禮讓彼此，不要內訌，配合團體才會成長。





出道第一份工作就是藝人，多年來仍保留率真個性，吳映潔坦言從小被罵到大，最近因實境節目落淚成為焦點，心情難免會受影響，起初會狂刷網友留言，當下會很悶很在意，質疑怎麼這麼多人攻擊自己，「但你不可能一直悶，日子還是要過下去，刷到第三天我就不看了，不要太在乎別人的留言，還是有工作要去做」。





音樂、主持、演戲全方位，她樂觀地說，去實境節目是一種嘗試，參加《原子少年》也是一種嘗試，工作都會面臨不同意見拉扯，到最後寧願不要去思考太多，不去試怎麼知道自己適合什麼，此時此刻打開臉書都是關於自己的評論，她自我安慰：「這也好啦，轉換心態來看，至少大家都知道這個節目，心裡也有受到委屈的部分，但不需要多說，有人罵代表有人看，總比沒人罵好」。





▲鬼鬼認為原子少年們應該保留真實面，不要過度在意酸民。（圖／記者陳明安攝，2022.04.05）

不畏酸民評論的她，很用心經營社群，被問到能否指導少年們拉票技巧？吳映潔笑說，以前常被老闆黑人惡作劇驚嚇，反而獲得高關注，建議選手可以台上很完美，私下拍些可愛影片曝光，舞台下出糗、嚇團員的影片，反差萌可能更圈粉，通常不完美的影片比較多人看，也勉勵少年們「要保留真實面，豁達表達自己，日子還是要過，不要因為別人停下腳步，去到每個地方都有學習、都有成長」。





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票即將展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架



