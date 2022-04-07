名家論壇》木夫／市長媽媽盧秀燕請別再趕走年輕人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於台中呢，房價所得比是10.88，比起台北市算是輕鬆很多，如果又是以台北市的家戶可支配所得來計算，脫北者到台中置產的房價所得比更低了，將只有7.6，這已經接近國際上認可合理的6倍。
要先強調一件事，房價是跟城市競爭力成正比，當城市競爭力往上，房價上漲也是正常的，所反映的是機會成本，這將刺激有競爭力者才敢進入、願意進入，又進一步推升城市發展，而再反映在房價上，一個健康成長茁壯的概念。但是，如果只是炒房，這種刺激成長的故事並不會發生，只會逆向發展，這就是現在脫北潮的情況，台北市發展並沒有跟上房價的上漲，市民直接用腳投票，閃人為妙。
所以，台中擁有大好發展潛力跟機會，近年反映在房價上漲，這是好事，但是市政府近年的做法，恐怕不利於健康成長，而且對於能夠帶來城市競爭力與創造力的年輕人，是很大傷害。
要注意，抑制炒房不只是中央政府的事，地方政府也有責任，尤其土地稅賦制度也是地方政府有權訂定。因此市府訂定合理且有效的稅率是非常重要的，那什麼是合理且有效的稅率，關鍵就是稅基，不能夠偏離市價太遠。沒錯，就是在講盧秀燕市長上任後後，馬上大降公告地價，一年少收17億地價稅，即房地市場多了17億利潤空間。不公平也不健康。
當然，盧秀燕市長會不服氣且理直氣壯的說，她可是提出了囤房稅耶。但是，房屋稅基也同樣失真，2020年台中市對於房屋標準單價、耐用年數及折舊率都沒調整，與現實脫節。不客氣的說，在房屋稅基過低之下，囤房稅是假的，是沒有用的。
再來，台中市的社會住宅太少。
社會住宅的功能之一是要讓年輕人可以在都市有發展機會，就如前面所言，好的城市因為競爭力關係，將會墊高了在城市生活的門檻，但是好的城市需要有年輕人的進入與刺激，否則城市將會失去活力，政府務必要協助年輕人有參與城市發展的機會。另外，如果有人說蓋社會住宅是要解決高房價，那是錯的，社會住宅的功能是要讓年輕人進得了城市，而當城市有了年輕人的活力進而增強了競爭力，房價其實是會往上的，但是健康的那一種。
我們來看國際上進步國家的社會住宅比例是多少，日本6.06%、香港 29%、新加坡 8.7%、荷蘭 34%、英國 20%、丹麥 19%、芬蘭 18%、瑞典 18%、歐盟平均 14%、美國 6.2%。
台中市呢？目前的社會住宅只有1191戶，以去年住宅存量將近107萬戶來算，只有0.1%！沒看錯，只有0.1%。就算是按照盧秀燕市長規劃，到2025年也只有6953戶，只有0.6%，又是一個完全沒有作用的數字。至於盧秀燕到底是怎樣扼殺社會住宅，怎樣看不起社會住宅，這又說來話長了，下次再說。
總結一句，盧秀燕市長還是別再說自己是媽媽市長了，完全不行。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com