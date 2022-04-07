台南市議員參選人揪企業挺果農 5000顆鳳梨大方送鄉親

去年台灣鳳梨受到中國無預警禁止進口，導致市場銷售狀況及價格嚴重受到影響。台南永康市議員參選人黃肇輝與立委郭國文今 (7) 日相偕召開「相挺果農 回饋鄉親」記者會，盼以媒合企業之方式，贈送鳳梨相挺果農。

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▲由右至左，立委郭國文、台南永康市議員參選人黃肇輝、山上區農會總幹事許弘霖共同召開「相挺果農 回饋鄉親」記者會（圖／記者林怡孜攝，2022,04,07）

郭國文表示，中國海關總署去年 2 月底透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，表示台灣鳳梨多次檢出介殼蟲，因此自去年 3 月起停止台灣鳳梨輸入。而為確保鳳梨的產銷價格可以維持水準，農委會也透過外銷、加工及內銷等方式銷售鳳梨，挺台灣農民，順利穩住價格。

郭國文又說，時隔一年的 4 月正值鳳梨產季，去年政府極力搶救鳳梨的產銷，不讓農民因中國政治因素影響外銷，並穩定內銷。而今年農委會已超前部署，在亞洲地區擴大開闢市場，內需的部分仍須未雨綢繆，透過台灣在地消費的方式方能化解產量，因此，今日與永康區市議員參選人黃肇輝透過媒合企業的形式，持續來幫助農民。

黃肇輝表示，「鳳梨專案」的發想是來自立委郭國文補選時遇到高麗菜價跌，而發起企業認購並回饋鄉親的經驗。而去年遇到的鳳梨事件，也造成相當多南部的果農擔心銷售狀況與價格，因此在即將量產之時就先媒合企業來認購，希望能藉此拋磚引玉，穩定售價。黃肇輝認為外銷固然重要，內銷的部分更是不能缺少，接下來將會搭配果農的採收，將在永康地區發送 5000 顆鳳梨，讓鄉親吃到好吃的鳳梨，同時又能兼顧照料農民的心意。今日先發送 500 顆鳳梨給鄉親，也期盼透過這樣的鳳梨專案，讓永康鄉親都能「旺旺來」。