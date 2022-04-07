網球／奧斯卡呼巴掌重演 法15歲小將道歉：接受一切懲處
日前美國影星Will Smith(威爾史密斯)在奧斯卡頒獎典禮上呼巴掌事件引起全球熱議，沒想到在網球場上重演，並爆發激烈肢體衝突，先動手的法國15歲小將Michael Kouame今(7)日道歉，願接受ITF(國際網球總會)所有懲處。
周一於迦納首都阿克拉舉行的ITF J5青少年巡迴賽，Kouame在首輪以2：6、7：6、6：7不敵地主16歲小將Raphael Nii Ankrah，賽後就在兩人按慣例隔網握手致意時，Kouame空著的左手直接朝對方打了一巴掌。
這一巴掌引起現場觀眾驚呼，隨後兩邊陣營還爆發激烈肢體衝突，這一切都被場邊觀眾拍了下來，影片在網路上瘋傳，更有人拿來跟奧斯卡巴掌事件相提並論。
事後Kouame在社群媒體上道歉並解釋，「在比賽中，我多次被觀眾辱罵，包含辱罵我的母親。但這不能原諒我的行為。我接受來自ITF的所有懲處。」截至周三ITF尚未正式宣布裁罰。
ITF則對《法新社》表示，「我們正在根據國際網球總會世界網球青少年巡迴賽行為準則（World Tennis Juniors Circuit Code of Conduct）審查這起事件，以判定是否需要採取任何行動。」