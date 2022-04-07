COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

網球／奧斯卡呼巴掌重演　法15歲小將道歉：接受一切懲處

▲法國15歲小將Michael Kouame輸球呼對手巴掌，今(7)日道歉。（取自推特影片）
▲法國15歲小將Michael Kouame輸球呼對手巴掌，今(7)日道歉。（取自推特影片）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-07 17:00:26

日前美國影星Will Smith(威爾史密斯)在奧斯卡頒獎典禮上呼巴掌事件引起全球熱議，沒想到在網球場上重演，並爆發激烈肢體衝突，先動手的法國15歲小將Michael Kouame今(7)日道歉，願接受ITF(國際網球總會)所有懲處。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周一於迦納首都阿克拉舉行的ITF J5青少年巡迴賽，Kouame在首輪以2：6、7：6、6：7不敵地主16歲小將Raphael Nii Ankrah，賽後就在兩人按慣例隔網握手致意時，Kouame空著的左手直接朝對方打了一巴掌。

這一巴掌引起現場觀眾驚呼，隨後兩邊陣營還爆發激烈肢體衝突，這一切都被場邊觀眾拍了下來，影片在網路上瘋傳，更有人拿來跟奧斯卡巴掌事件相提並論。

事後Kouame在社群媒體上道歉並解釋，「在比賽中，我多次被觀眾辱罵，包含辱罵我的母親。但這不能原諒我的行為。我接受來自ITF的所有懲處。」截至周三ITF尚未正式宣布裁罰。

ITF則對《法新社》表示，「我們正在根據國際網球總會世界網球青少年巡迴賽行為準則（World Tennis Juniors Circuit Code of Conduct）審查這起事件，以判定是否需要採取任何行動。」
 

羽球／清晨盃開幕蔡英文出席致詞　王齊麟獻技也獻唱

足球／台鋼豪華外援拚3連霸　亞協盃有望成台首場國際賽

NBA／季末強勢復出！喬治生涯1萬5千分達陣：想要2萬分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀