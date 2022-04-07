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山下智久拍美劇扮牛郎　安索艾格特撂日文告白渡邊謙

▲上排左起笠松將、伊藤英明、山下智久、下排左起菊地凜子、安索艾格特、渡邊謙出席《東京之惡》記者會。（圖／翻攝網路）
▲上排左起笠松將、伊藤英明、山下智久、下排左起菊地凜子、安索艾格特、渡邊謙出席《東京之惡》記者會。（圖／翻攝網路）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-07 19:20:00

美日聯手打造的黑色犯罪影集《東京之惡》（Tokyo Vice），日前於東京舉辦記者會，好萊塢男星安索艾格特（Ansel Elgort）飾演一位深入日本黑社會的美國記者，周旋在黑白兩道之間，他為戲每天狂練6小時日文，直到可以即興發揮台詞的地步，記者會現場更大秀苦練成果，以流利日語接受訪問、驚豔全場，他感性稱日本就像是他第二個家，還化身粉絲告白飾演警探的渡邊謙說：「能和渡邊謙這樣的傳奇演員合作是我的榮幸，《全面啟動》和《來自硫磺島的信》中的演出都令我印象深刻。」讓渡邊謙一度不好意思笑說：「我們還是聊聊這部劇吧。」

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▲安索艾格特（右）以流利日語告白渡邊謙。（圖／CATCHPLAY+）
▲安索艾格特（右）以流利日語告白渡邊謙。（圖／CATCHPLAY+）
《東京之惡》集合安索艾格特、渡邊謙、山下智久、菊地凜子、伊藤英明及笠松將等演員，安索艾格特和伊藤英明因戲成為好朋友，下戲後常常一起去泡溫泉，甚至到對方家裡過新年，他笑說：「我跟伊藤很常見面，我還被邀請到他老家過新年吃飯。我們的關係挺赤裸的，因為我們幾乎每天都跑去泡溫泉，我在日本留下很多美好的回憶。」

▲山下智久為戲「下海」飾演男公關。（圖／翻攝山下智久官方網站）
▲山下智久為戲「下海」飾演男公關。（圖／翻攝山下智久官方網站）
在劇中飾演男公關的山下智久則分享：「我是在3年前參加試鏡的，當時在導演麥可曼恩面前我非常緊張，完全沒想到我會得到這個角色，就像美夢成真一樣。這齣劇是警探、黑道跟記者之間的故事，我也盡全力扮演好這個加分的角色。」《東京之惡》在CATCHPLAY+影音平台HBO GO專區現正上架中，每周四與美國同步更新集數，全劇共8集。
 

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