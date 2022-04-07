特企／《薑餅人王國》榮獲最佳人氣獎　配音大賽即起開跑

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由全球最大手遊權威媒體「Pocket Gamer」舉辦的世界級頒獎典禮「第5屆MobileGame Awards」，在經由全世界玩家提名和熱情投票的激烈競逐，被評選為最具意義的最佳人氣獎項 (People’s Choice)，同時在眾多熱門優質世界手遊作品中得到全球玩家認可，獲選為2022年最佳免費手機遊戲TOP 25。《薑餅人王國》正式上市逾一年，累計用戶數已經超過4000萬人，預計在今年第二季正式進軍德國及法國等24個歐洲國家，讓歐洲玩家也能感受到《薑餅人王國》可愛且具有豐富世界觀的獨特魅力。
全新中文配音版本即將登場 「Vtuber X 薑餅人王國」配音大賽即日開跑！
為了讓更多玩家能夠感受到《薑餅人王國》深刻動人及充滿搞笑歡快的豐富故事劇情，即將迎來更為貼心親人的中文配音版本，同時於即日起舉辦「Vtuber X 薑餅人王國」中文配音大賽，邀請更多玩家們一同感受遊戲角色說中文的不同過往全新體驗。
玩家只要於4月7日至5月1日徵稿期間，使用虛擬角色形象上傳參賽影片到個人youtube頻道，並將標題欄設定「hashtag #薑餅人王國 #中文配音 #Vtuber #QooApp」，影片設定為公開，再將影片連結投稿到活動網站即可。影片總長需5分鐘以上，其中《薑餅人王國》的中文配音片段需2分鐘以上。影片素材需自行錄影要配音的遊戲畫面，並可於影片中使用遊戲官方釋出的平面素材。經審核符合投稿標準的參賽影片，將於投稿後5個工作天內更新到參賽作品列表，在5月3日至5月29日由玩家進行投票，5月31日公布得獎名單。
凡是影片投稿通過初審刊登到活動網頁上的參賽者，即可獲得限量薑餅人精美週邊參加獎一份。得票數最高的前三名最佳人氣獎作品，可分別獲得現金20,000元、10,000元及7,000元獎金。其中參賽作品經由遊戲官方根據影片完整度、趣味性、創意等綜合評價，評選出「王國優質獎」1名，將可獲得由官方製作屬於得獎Vtuber與薑餅人王國的公車廣告在台北街頭展示一個月的殊榮。更多賽事及活動內容與辦法請密切鎖定官方網站與粉絲團瞭解最新詳情！