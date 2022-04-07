申敏兒、金宇彬被拆散！記者前牽起別的男女「畫面公開」
韓劇《我們的藍調時光》今（7日）舉行記者會，李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化全出席，這也是「情侶檔」金宇彬、申敏兒首度於媒體前同台，為避免模糊焦點「分開站」，並與劇中另一半李炳憲、韓志旼合照；2人劇中被「拆散」的原因，編劇也正面回應。
《藍》是李炳憲與申敏兒三度合作的作品，首度扮演互相喜歡的關係，讓李炳憲不禁感嘆，原本還只想著申小時候青澀可愛的模樣，但這次合作不僅默契好，還感受到她深度的演技而覺得驚訝。申敏兒表示，之前合作都跟李有許多互動，所以這次配合起來十分自在，對詮釋角色很有幫助，她還嬌羞說：「覺得李炳憲變得更帥！」引起全場媒體大笑，但可能因正牌男友金宇彬也在場，李炳憲一聽趕緊裝傻回應：「我不知道耶？」再度笑翻眾人。
韓志旼、金宇彬飾演的李英玉、朴定俊祕密交往，但隨著男方求婚後發生變化。韓志旼表示第一次演單元劇，有這麼多大咖陪伴壓力比較小很開心，也因第一次演海女而吃不少苦頭，加上穿脫淺水衣困難，現在對海女深感佩服。暌違6年終於有新作品的金宇彬，透露相當緊張，雖然已經陸續以綜藝節目和廣告作品亮相，但這次能藉由戲劇作品跟大家見面，就感到非常幸福和感謝。
情侶檔申敏兒、金宇彬這次一起演出同一部劇也是外界關注的焦點之一，被問到兩人為何被「拆散」演出，編劇盧熙京解釋：「感覺要兩人演情侶應該就不會演出了，所以在選角時就把他倆跟別人配對，還希望演員諒解，沒想到兩位都說沒關係，他們是很棒的演員，也很酷的表示當然要演出，所以沒什麼好擔心的。」《我們的藍調時光》4月9日起，每週六、日晚間10點與韓國同日在Netflix播出。