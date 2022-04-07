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上海封城苦中作樂！團購發菜、全妝檢測　旅滬台人全都錄

▲中國疫情嚴峻，上海封城管控下亂象叢生，一名旅滬台人也透過親眼見聞分享當地情況。圖為上海靜安區店家。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國疫情嚴峻，上海封城管控下亂象叢生，一名旅滬台人也透過親眼見聞分享當地情況。圖為上海靜安區店家。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-07 17:43:19

中國新冠肺炎多點爆發疫情嚴峻，身為經濟重鎮的上海更是淪為重災區，儘管當局第一時間進行封控，但仍擋不住Omicron變種株的超強傳播力，確診數連日持續失控，封城管理下更是亂象叢生。不過一名旅居上海的台灣人也透過臉書紀錄下其親身經歷，並分享不少封城下民眾苦中作樂的「上海腔調」趣味。

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上海這波疫情是自新冠病毒爆發以來，中國規模最大的一波疫情，自3月28日起浦東、浦西開始實施分區控管，到現在官方堅持「動態清零」整個城市全都成為了封控區，繁華熱鬧的東方明珠此時街上只剩外送、外賣服務或物流人員。一名旅滬台人透過臉書粉專「老清新在北京Lost in Beijing」表示，如今所能看到的資訊當中，方艙、 集中隔離點等居住環境皆相當惡劣，醫療資源跟不上的情況下，人人都擔心篩檢測出陽性反應。

▲結束全城核酸檢測後，上海6日進行新一輪分區核酸或抗原檢測，目前疫情仍然嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）
▲結束全城核酸檢測後，上海6日進行新一輪分區核酸或抗原檢測，目前疫情仍然嚴峻。（圖／美聯社／達志影像）
在封城無法上街的情況下，物資獲取更加重要，「老清新在北京Lost in Beijing」表示，基本上快遞是進不了上海的，當地雖然有足夠物資但不確定封城還有多久加上家中的捉襟見肘，導致每天早上凌晨六點幾乎所有民眾都會準時起床打開手機「搶菜」，社區居委會基本上無法處理過多民生物資的需求，只能靠民眾自救互助。

她提到，有個居住在浦東重災區已經被封了一個月的朋友，只能與住戶們發起團購，經常大半夜在各個區域發放蔬果民生物資包，「收到什麼， 全憑運氣」；甚至有人趁機大賺災難財，收了團購錢跑走不發貨，她就是其中一名受害者，「但現在， 錢能解決的， 問題都不大」。

▲上海實施封控管理，因此爆發搶菜潮，菜價也跟著飆漲。圖為30日上海民眾排隊搶買菜。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海實施封控管理，因此爆發搶菜潮，菜價也跟著飆漲。圖為30日上海民眾排隊搶買菜。（圖／美聯社／達志影像）
不過她也表示，幸好自己在疫情前期就做了一些囤貨準備，封城下的上海也保有上海腔調，民眾們苦中作樂，「彼此提醒打起精神不給這座城市丟臉」，有些民眾打扮的漂漂亮亮去做核酸檢測，搶購物資時仍堅持「不喝速溶咖啡」，有些社區住戶透過以物易物、交換物資，也有很多居民挺身而出主動發放物資、自掏腰包購買物資發放給鄰居，在試圖自治、 互相幫助下，這群上海民眾們仍努力維護所有人的生活。

▲有排隊接受檢測的上海民眾特別打扮成卡通人物。（圖／翻攝自微博）
▲上海民眾接受核酸檢測也精心打扮。（圖／翻攝自微博）
▲有排隊接受檢測的上海民眾特別打扮成卡通人物。（圖／翻攝自微博）
▲上海民眾接受核酸檢測也精心打扮。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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