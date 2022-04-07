上海封城苦中作樂！團購發菜、全妝檢測 旅滬台人全都錄
中國新冠肺炎多點爆發疫情嚴峻，身為經濟重鎮的上海更是淪為重災區，儘管當局第一時間進行封控，但仍擋不住Omicron變種株的超強傳播力，確診數連日持續失控，封城管理下更是亂象叢生。不過一名旅居上海的台灣人也透過臉書紀錄下其親身經歷，並分享不少封城下民眾苦中作樂的「上海腔調」趣味。
上海這波疫情是自新冠病毒爆發以來，中國規模最大的一波疫情，自3月28日起浦東、浦西開始實施分區控管，到現在官方堅持「動態清零」整個城市全都成為了封控區，繁華熱鬧的東方明珠此時街上只剩外送、外賣服務或物流人員。一名旅滬台人透過臉書粉專「老清新在北京Lost in Beijing」表示，如今所能看到的資訊當中，方艙、 集中隔離點等居住環境皆相當惡劣，醫療資源跟不上的情況下，人人都擔心篩檢測出陽性反應。
在封城無法上街的情況下，物資獲取更加重要，「老清新在北京Lost in Beijing」表示，基本上快遞是進不了上海的，當地雖然有足夠物資但不確定封城還有多久加上家中的捉襟見肘，導致每天早上凌晨六點幾乎所有民眾都會準時起床打開手機「搶菜」，社區居委會基本上無法處理過多民生物資的需求，只能靠民眾自救互助。
她提到，有個居住在浦東重災區已經被封了一個月的朋友，只能與住戶們發起團購，經常大半夜在各個區域發放蔬果民生物資包，「收到什麼， 全憑運氣」；甚至有人趁機大賺災難財，收了團購錢跑走不發貨，她就是其中一名受害者，「但現在， 錢能解決的， 問題都不大」。
不過她也表示，幸好自己在疫情前期就做了一些囤貨準備，封城下的上海也保有上海腔調，民眾們苦中作樂，「彼此提醒打起精神不給這座城市丟臉」，有些民眾打扮的漂漂亮亮去做核酸檢測，搶購物資時仍堅持「不喝速溶咖啡」，有些社區住戶透過以物易物、交換物資，也有很多居民挺身而出主動發放物資、自掏腰包購買物資發放給鄰居，在試圖自治、 互相幫助下，這群上海民眾們仍努力維護所有人的生活。
※【NOWnews 今日新聞
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