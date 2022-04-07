特企／新光銀行校園徵才活動開跑　廣邀人才投入金融業！

新光金控子公司新光銀行校園徵才系列活動，自三月起如火如荼展開，包含台大、北大徵才博覽會及政大、成大、中山等近15家企業徵才說明會現熱烈進行中。「永續經營」、「創新」及「友善職場」是今年新光校園宣傳的重點，透過銀行說明會介紹、高階主管蒞臨分享、焦點人才、公司福利、學長姊的經驗分享，可使學生對銀行及職務有初步認識，評估自己在專業能力需再加強之處，於畢業前先做好準備，也能先認識新光銀行。
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因應防疫及科技化，今年MA招募升級為AI線上面談，求職者登入雲端系統進行情境問答後，AI系統將依據求職者表現初步評估，落實創新、數位轉型的效益。除了儲備幹部，新光銀行即將啟動招募暑期實習生的計畫，此計畫也成為在學生們先認識新光銀行的管道，期待邀請優秀人才未來一起投入金融業，成就新未來。
新光銀行為吸引年輕族群，全新品牌形象廣告「新未來 你來」影片，結合了全新動畫、年輕人的話題，展現出數位金融發展全新的樣貌與未來各種可能，影片上架三週多以來，累積點閱已突破50萬人次，111/4/15前至新光銀行FB粉絲團參與「新未來 你來」金句擷圖活動，還有機會可以得到「iPhone13」、「iPad」、「Air Pods」及「新光銀行信用卡刷卡金新臺幣500元」等好禮，活動詳情請見新光銀行粉絲團，或至YouTube頻道搜尋「新未來 你來」欣賞影片。