特企／新光銀行校園徵才活動開跑　廣邀人才投入金融業！

新光金控子公司新光銀行校園徵才系列活動，自三月起如火如荼展開，包含台大、北大徵才博覽會及政大、成大、中山等近15家企業徵才說明會現熱烈進行中。「永續經營」、「創新」及「友善職場」是今年新光校園宣傳的重點，透過銀行說明會介紹、高階主管蒞臨分享、焦點人才、公司福利、學長姊的經驗分享，可使學生對銀行及職務有初步認識，評估自己在專業能力需再加強之處，於畢業前先做好準備，也能先認識新光銀行。





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