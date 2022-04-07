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名家論壇》錢震宇／如何讓羅智強「完美落地」？

▲國民黨籍台北市議員羅智強宣布角逐桃園市長提名，但遭到國民黨主席朱立倫嗆聲。（圖／翻攝自羅智強臉書）
▲國民黨籍台北市議員羅智強宣布角逐桃園市長提名，但遭到國民黨主席朱立倫嗆聲。（圖／翻攝自羅智強臉書）

文/錢震宇

2022-04-07 18:02:46

國民黨最近一系列的新聞，坦白講都不太正面，從最早中央委員、中常委選舉的弊端，到後來侯友宜、盧秀燕婉拒出任黨中央選舉提名委員會，再到將代表黨出戰台北市長的蔣萬安民調緊張，到這兩天朱立倫講明不會提名羅智強參選桃園市長。看下來，不僅黨員納悶、狐疑、感嘆，就連其他政黨的支持者也訝異，國民黨到底怎麼了。

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就談羅智強這件事好了。從朱立倫、羅智強各自把話講開後，我們大概可以梳理出來幾個脈絡：第一是提名權的問題，從黃健庭的講法，他分別約談幾位可能的參選人、地方人士及桃園議員後得出，選策會認為羅智強「不夠強」，地方有反彈聲音，所以不會提名他。言下之意，黨中央認為選策會有提名的絕對權。

第二是朱立倫認為，桃園從以前到現在都提名在地人，從來沒有空降的人可以選贏。言下之意，羅智強跟桃園沒有關係，也不是在地人，所以依照這標準我不會提名羅智強。

這幾點其實都有邏輯上的謬誤跟盲點。基本上，黨中央這次成立選策會，其實就是把提名的決定權限縮在幾個重要的人身上，雖然是有了機制，但沒有說不符機制的人不能參與初選啊？根據中國國民黨黨綱規定，經本黨提名或許可參加各種公職人員選舉者，有受本黨輔選之權，但沒有說黨員不能參與黨內初選啊！在提名前，應該是黨員人人平等，機會公平才是！

再者，既然黨中央定調不初選，改由協調的方式產生人選。身為選策會的成員，在協調過程中就應該竭盡所能地去探詢地方意見、廣徵民意。可是，我們看到的是在羅智強開始行走桃園之後，黨內很快地開始發表意見，然後很快地勸阻羅智強，最後很快地宣布不會提名他。

這中間，缺少了協調跟溝通，沒看到選策會成員集思討論、凝聚共識。最起碼的，請羅智強到黨中央說明解釋的機會都沒給，更別說讓桃園當地的頭人當面表達意見，以至於演變成好像是羅智強與在地之間的齟齬，而朱立倫似乎在兩邊間選擇了另一邊。

民進黨的「選對會」下有「協調工作小組」，「協調工作小組」成員大部分是區域立委，「協調小組」提出名單，送到選對會，選對會最後拍板定案；反觀國民黨的「選策會」則多半是前縣市長及議長。當時還有中常委說，縣市長提名原則將以現任為優先，如果有多人角逐，則會交由黨中央協調，協調不成則會進行全民調。現在看來，全民調好像是不太可能了。

作為黨主席，朱立倫沒必要阻止黨員表達參選的意願；作為前桃園縣長，更沒有理由阻止黨員為了桃園鄉親付出，更何況當時黨內並沒有人對桃園縣長一役表態。既然黨的規章沒有限制黨員表態，那又何來的勸羅智強不要參選。

事態之前的發展，朱立倫很硬，羅智強看起來也不軟。可是，說穿了，這只是縣市長選戰中的其中一個縣市而已，如果連黨內的協調、初選機制都無法有一個公平而受到黨員認同的方式，其他縣市怎麼辦？要如何帶動氣勢？事已至此，兩人是該好好坐下來談談，不要在隔空對話，也不要再透過第三人傳話。

對羅智強來說，他要的或許是一個單純而清楚的初選機制，他已經做了準備工作，也開啟了爭取選民支持的行動，剩下的就是黨中央一個讓人心服口服的初選機制。

如同亂彈阿翔《完美落地》這首歌的歌詞，「我會用盡所有力，奮力地躍起在天際，迎著光明，我會更用力呼吸，飛到另一個燦爛天空，完美落地」。羅智強已經躍起，在空中轉體幾圈了，現在黨中央要做的是想方設法讓羅完美落地，一起找出姿勢最穩、動作難度最高的選手，而不是只想直接沒收選手的比賽。


●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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