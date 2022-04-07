名家論壇》錢震宇／如何讓羅智強「完美落地」？

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第二是朱立倫認為，桃園從以前到現在都提名在地人，從來沒有空降的人可以選贏。言下之意，羅智強跟桃園沒有關係，也不是在地人，所以依照這標準我不會提名羅智強。
這幾點其實都有邏輯上的謬誤跟盲點。基本上，黨中央這次成立選策會，其實就是把提名的決定權限縮在幾個重要的人身上，雖然是有了機制，但沒有說不符機制的人不能參與初選啊？根據中國國民黨黨綱規定，經本黨提名或許可參加各種公職人員選舉者，有受本黨輔選之權，但沒有說黨員不能參與黨內初選啊！在提名前，應該是黨員人人平等，機會公平才是！
再者，既然黨中央定調不初選，改由協調的方式產生人選。身為選策會的成員，在協調過程中就應該竭盡所能地去探詢地方意見、廣徵民意。可是，我們看到的是在羅智強開始行走桃園之後，黨內很快地開始發表意見，然後很快地勸阻羅智強，最後很快地宣布不會提名他。
這中間，缺少了協調跟溝通，沒看到選策會成員集思討論、凝聚共識。最起碼的，請羅智強到黨中央說明解釋的機會都沒給，更別說讓桃園當地的頭人當面表達意見，以至於演變成好像是羅智強與在地之間的齟齬，而朱立倫似乎在兩邊間選擇了另一邊。
民進黨的「選對會」下有「協調工作小組」，「協調工作小組」成員大部分是區域立委，「協調小組」提出名單，送到選對會，選對會最後拍板定案；反觀國民黨的「選策會」則多半是前縣市長及議長。當時還有中常委說，縣市長提名原則將以現任為優先，如果有多人角逐，則會交由黨中央協調，協調不成則會進行全民調。現在看來，全民調好像是不太可能了。
作為黨主席，朱立倫沒必要阻止黨員表達參選的意願；作為前桃園縣長，更沒有理由阻止黨員為了桃園鄉親付出，更何況當時黨內並沒有人對桃園縣長一役表態。既然黨的規章沒有限制黨員表態，那又何來的勸羅智強不要參選。
事態之前的發展，朱立倫很硬，羅智強看起來也不軟。可是，說穿了，這只是縣市長選戰中的其中一個縣市而已，如果連黨內的協調、初選機制都無法有一個公平而受到黨員認同的方式，其他縣市怎麼辦？要如何帶動氣勢？事已至此，兩人是該好好坐下來談談，不要在隔空對話，也不要再透過第三人傳話。
對羅智強來說，他要的或許是一個單純而清楚的初選機制，他已經做了準備工作，也開啟了爭取選民支持的行動，剩下的就是黨中央一個讓人心服口服的初選機制。
如同亂彈阿翔《完美落地》這首歌的歌詞，「我會用盡所有力，奮力地躍起在天際，迎著光明，我會更用力呼吸，飛到另一個燦爛天空，完美落地」。羅智強已經躍起，在空中轉體幾圈了，現在黨中央要做的是想方設法讓羅完美落地，一起找出姿勢最穩、動作難度最高的選手，而不是只想直接沒收選手的比賽。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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