COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

北縣議員賣預算收回扣　林重誠無罪確定、蔡憲輝判3年8月

▲前北縣議員蔡憲輝賣「議員用牋」詐補助款，高院更四審判3年8月。（圖／翻攝Pxhere）
▲前北縣議員蔡憲輝賣「議員用牋」詐補助款，高院更四審判3年8月。（圖／翻攝Pxhere）

記者潘千詩／台北報導

2022-04-07 18:05:49

轟動一時的台北縣議員（改制為新北市議員）「賣預算收回扣」案，前議員蔡憲輝今（7）日遭高院更四審認定，觸犯《貪汙治罪條例》職務行為收賄罪，由於全案纏訟21年，依《速審法》規定的8年上限，予以減刑，改判3年8月，褫奪公權3年，犯罪所得45萬元追繳沒收，可上訴，同案被告林重誠因罪證不足，改判無罪確定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢方指控，蔡憲輝（第12屆、13屆）、林重誠（第14四屆）分別自議員任期內的1996年、1998年期間，涉販賣「台北縣議員用牋」（簡稱牋單）給宏傑集團，再由該集團持向縣府建議應補助縣內學校、單位的工程款，詐得縣府相關統籌分配款、地方建設經費補助款共逾千萬元，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪。

一、二審均判蔡憲輝8年、林重誠判9年，但經最高法院數度撤銷發回高院更審。

更四審認為，依蔡憲輝的供述、證人證詞及補助款資料，認定蔡憲輝涉犯職務行為收賄罪，罪證明確，其否認犯行的辯詞不足採信，考量審理逾8年，依《速審法》規定減刑，改判3年8月、褫奪公權3年，犯罪所得45萬元追繳沒收；林重誠因檢方證據不足，加上證人證詞有瑕疵，改判無罪，依《速審法》第8條規定，檢方不得上訴，林重誠無罪確定。

不忍再痛！父悶死腦麻女判2年半　高院無權請總統特赦

15退休上將陪韓豫平至最高檢察署　提非常上訴

巷仔內／從旁聽席坐上審判台聽審宣判　國民法官初體驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀