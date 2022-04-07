北縣議員賣預算收回扣 林重誠無罪確定、蔡憲輝判3年8月
轟動一時的台北縣議員（改制為新北市議員）「賣預算收回扣」案，前議員蔡憲輝今（7）日遭高院更四審認定，觸犯《貪汙治罪條例》職務行為收賄罪，由於全案纏訟21年，依《速審法》規定的8年上限，予以減刑，改判3年8月，褫奪公權3年，犯罪所得45萬元追繳沒收，可上訴，同案被告林重誠因罪證不足，改判無罪確定。
檢方指控，蔡憲輝（第12屆、13屆）、林重誠（第14四屆）分別自議員任期內的1996年、1998年期間，涉販賣「台北縣議員用牋」（簡稱牋單）給宏傑集團，再由該集團持向縣府建議應補助縣內學校、單位的工程款，詐得縣府相關統籌分配款、地方建設經費補助款共逾千萬元，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪。
一、二審均判蔡憲輝8年、林重誠判9年，但經最高法院數度撤銷發回高院更審。
更四審認為，依蔡憲輝的供述、證人證詞及補助款資料，認定蔡憲輝涉犯職務行為收賄罪，罪證明確，其否認犯行的辯詞不足採信，考量審理逾8年，依《速審法》規定減刑，改判3年8月、褫奪公權3年，犯罪所得45萬元追繳沒收；林重誠因檢方證據不足，加上證人證詞有瑕疵，改判無罪，依《速審法》第8條規定，檢方不得上訴，林重誠無罪確定。