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單吃、混吃皆百搭　晨光葡萄土司帶起最純粹簡單美味

▲超商就能買到的「晨光土司」系列，葡萄土司滿滿葡萄乾，輕鬆幫你打造早食提案。（圖／NOWnews攝）
▲超商就能買到的「晨光土司」系列，葡萄土司滿滿葡萄乾，輕鬆幫你打造早食提案。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-04-08 11:29:22

一早醒來，你心中的早餐藍圖長什麼樣子呢？是傳統的台式早點，還是西式早午餐？不管選什麼，一桌豐盛的餐點固然能帶來滿滿朝氣，但現代人常因工作忙碌，或是生活面臨一人分飾多角，顧好自己肚子之外，還得照料一家大小，為了與時間賽跑，只能選擇簡單的麵包土司果腹。不過簡單吃，其實也能很有美味儀式感，像是超商就能買到的「晨光土司」系列，不僅暗藏好吃秘訣，葡萄土司滿滿葡萄乾，輕鬆幫你打造早食提案。

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▲居家好鄰居7-ELEVEN就能輕鬆入手香軟的「晨光土司」，其中葡萄土司採用加州日曬的葡萄乾，粒粒飽滿多汁，帶有香氣的甘甜風味。（圖／NOWnews攝）
▲居家好鄰居7-ELEVEN就能輕鬆入手香軟的「晨光土司」，其中葡萄土司採用加州日曬的葡萄乾，粒粒飽滿多汁，帶有香氣的甘甜風味。（圖／NOWnews攝）
土司打開一咬就能細嚼品嚐出豐富滋味，單單一片，佐以咖啡、拿鐵、果汁、奶茶 巧克力牛奶都相當百搭，許多地方都買得到，可說是許多上班族和家庭主婦的日常簡單早餐提案。但好吃的土司可不一定得大排長龍才買得到，居家好鄰居7-ELEVEN就能輕鬆入手香軟的「晨光土司」，其中葡萄土司採用加州日曬葡萄乾，粒粒飽滿多汁，帶有香氣的甘甜風味，單吃就十分美味。到了假日，還可以把土司切小塊，刷上薄薄奶油，倒入蛋液，烤出小巧可愛又美味的布丁塔。

▲晨光土司加入獨特「糯米種工法」，創造出令人驚豔的柔軟口感。（圖／NOWnews攝）
▲晨光土司加入獨特「糯米種工法」，創造出令人驚豔的柔軟口感。（圖／NOWnews攝）
晨光土司能夠保有香嫩柔軟度，暗藏的美味秘訣就是加入獨特「糯米種工法」，這是透過熱水燙麵的技術，讓土司甘甜美味，加上採用三道壓延技術，壓出麵糰氣泡，讓組織更綿密，創造出令人驚豔的柔軟口感。除了葡萄土司，還有奶油土司、莓果核桃土司口感蓬鬆Q彈，帶有香氣的甘甜風味，拆封就能即享最簡單的好味道。如果喜歡DIY的你，奶油土司更是製作棉花糖巧克力土司的最佳夥伴。

▲晨光土司系列除了平日輕鬆享用，更是假日約會出門好選擇。（圖／NOWnews攝）
▲晨光土司系列除了平日輕鬆享用，更是假日約會出門好選擇。（圖／NOWnews攝）
晨光土司系列不僅是平日輕鬆簡單的早餐備案，也能成為周末假日出遊、野餐的好夥伴，輕鬆點綴各種場合儀式感，開啟一天美好的心情。7-ELEVEN近期也推出超值早餐組合，即日起至4月28日，在7-ELEVEN購買晨光葡萄土司、奶油土司、莓果核桃土司搭配指定飲品享45元超值組合餐優惠價，讓早餐吃喝一次輕鬆達陣。

▲7-ELEVEN購買晨光土司搭配指定飲品享45元超值組合餐優惠價，讓早餐吃喝一次輕鬆達陣。（圖／NOWnews攝）
▲7-ELEVEN購買晨光土司搭配指定飲品享45元超值組合餐優惠價，讓早餐吃喝一次輕鬆達陣。（圖／NOWnews攝）
圖示僅供參考，產品以實物為主

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