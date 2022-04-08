內幕／柯文哲頻違規遭罰款！民眾黨華山論壇急改防疫規範

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至於到場人流規劃的問題，黨內人士透露，除了落實實聯制以外，以往對於來客只有要求簽名，這次則額外希望簽名後可以留下聯絡電話；而為了落實測量體溫與酒精消毒等工作，華山論壇台北場也會額外增加一倍的工作人員人力來執行。
與會人士指出，柯文哲在每週三例行的中央委員會議上，聽到幕僚提出相關防疫提案後，有稍作沈思，似乎是在思考整體的防疫作為與規劃，最後也表示「就這樣吧！該做的就做，面對問題就要解決問題。」換言之也坦然面對日前在台中與高雄，因未落實防疫規範而被開罰一事，並且力求台北場能夠做到完全符合相關規定。
黨內人士也評論，華山論壇一共舉辦三場，最後一場就辦在由黨主席柯文哲身兼市長的台北市，「若仍舊有不符合防疫規範的舉動，身為市長的柯文哲恐怕也難辭其咎，更有可能因為『自己執政縣市還違規』的情況，受到外界加倍的檢視。」黨內人士說，也因此必須得在最後一場，將相關防疫措施做到滴水不漏。
對此民眾黨發言人張清俊指出，因應疫情變化，本黨舉辦之活動，除了確實執行中央流行疫情指揮中心規範之外，也以更嚴格的標準自我要求，「雖然政府對於疫情管控的態度曖昧不清，但本黨仍務求所有參與活動者，能平安健康地出席。」
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。