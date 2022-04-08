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內幕／柯文哲頻違規遭罰款！民眾黨華山論壇急改防疫規範

▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前在參與由民眾黨舉辦的兩場華山論壇時，皆因晚宴階段「未戴口罩唱歌」而遭到當地市政府開罰。圖為26日柯文哲參與華山論壇台中場之合照。（圖／台灣民眾黨提供）
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前在參與由民眾黨舉辦的兩場華山論壇時，皆因晚宴階段「未戴口罩唱歌」而遭到當地市政府開罰。圖為26日柯文哲參與華山論壇台中場之合照。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-08 08:00:002022-04-08 09:21:06

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸延燒，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，雖然針對北市防疫的處理相當出色，不過在以黨主席身份出席民眾黨「華山論壇」活動時，卻因為脫口罩在台上高歌等原因，遭到台中市政府開罰3000元、高雄市政府開立舉發單。而最後一場華山論壇的舉辦地點，就在柯文哲執政的台北市，因此民眾黨內部也緊急調整相關防疫措施，其中最大改變莫過於「禁止柯文哲再上台高歌」。

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黨內人士指出，有鑒於前面兩場華山論壇，主席都因上台高歌時未戴口罩，而遭到當地市府開罰，而華山論壇最後一站又來到柯的「主場」台北市，因此黨內幕僚們也提前做討論，除了定調主席在論壇當天「封口不唱歌了」以外，原本論壇晚宴也從吃桌菜改為吃便當，且每桌都加設隔板；而為了方便現場民眾在晚宴期間與柯文哲合照互動，幕僚也規劃「每桌留一個空位」給柯。

至於到場人流規劃的問題，黨內人士透露，除了落實實聯制以外，以往對於來客只有要求簽名，這次則額外希望簽名後可以留下聯絡電話；而為了落實測量體溫與酒精消毒等工作，華山論壇台北場也會額外增加一倍的工作人員人力來執行。

與會人士指出，柯文哲在每週三例行的中央委員會議上，聽到幕僚提出相關防疫提案後，有稍作沈思，似乎是在思考整體的防疫作為與規劃，最後也表示「就這樣吧！該做的就做，面對問題就要解決問題。」換言之也坦然面對日前在台中與高雄，因未落實防疫規範而被開罰一事，並且力求台北場能夠做到完全符合相關規定。

黨內人士也評論，華山論壇一共舉辦三場，最後一場就辦在由黨主席柯文哲身兼市長的台北市，「若仍舊有不符合防疫規範的舉動，身為市長的柯文哲恐怕也難辭其咎，更有可能因為『自己執政縣市還違規』的情況，受到外界加倍的檢視。」黨內人士說，也因此必須得在最後一場，將相關防疫措施做到滴水不漏。

對此民眾黨發言人張清俊指出，因應疫情變化，本黨舉辦之活動，除了確實執行中央流行疫情指揮中心規範之外，也以更嚴格的標準自我要求，「雖然政府對於疫情管控的態度曖昧不清，但本黨仍務求所有參與活動者，能平安健康地出席。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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