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凝聚支持、培育人才　民眾黨華山論壇卻因「未戴罩」失焦

▲台灣民眾黨一連於台北、台中、高雄等地舉辦「華山論壇」，除了凝聚地方支持者外，也希望藉由論壇培育黨內人才。（圖／台灣民眾黨提供）
▲台灣民眾黨一連於台北、台中、高雄等地舉辦「華山論壇」，除了凝聚地方支持者外，也希望藉由論壇培育黨內人才。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-08 08:00:002022-04-08 09:22:28

因應即將來臨的2022年地方縣市首長與議員選戰，台灣民眾黨分別在高雄、台中以及台北三個縣市舉行「華山論壇」，除了開放民眾報名參加，並邀集各界學者與黨提名的候選人外，也希望能在選前凝聚黨內支持力，並且透過論壇培育黨內人才。雖然立意相當良善，不過高雄與台中場，皆因為黨主席柯文哲與黨內人士未依防疫規範遭到開罰，導致論壇重點失焦。

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上個月12日於高雄翰品酒店，台灣民眾黨舉辦了第一場華山論壇。身為黨主席的柯文哲也到場參與，除了進行開幕演講外，活動結束後的晚宴上，柯文哲也被拱上台高歌數首。不過過程中不僅一同上台的民眾黨相關人等並未配戴口罩，就連拿著麥克風唱歌的柯文哲也未戴，事後高雄市衛生局也表示，已經接獲民眾檢舉，依據現場舉證已經開出舉發通知書，後續會依行政程序法，要求一定時間內完成相關意見，再進行後續處置。

至於26日於台中金典酒店舉辦的第二場華山論壇，柯文哲同樣到場參與並進行演講。會後晚宴時同樣也未戴口罩高歌，同台的還有民眾黨立委高虹安、賴香伶等人。對此台中市政府衛生局也火速開罰，市長盧秀燕表示，已經查證當時有包括柯文哲等6人未按規定戴口罩，已違反防疫規定，依照《傳染病防治法》台上6人各開罰3000元，市府已經取得6人聯繫資料，近日將一一寄出罰單。

而針對兩縣市陸續開罰一事，柯文哲也顯得相當坦然，並於6日的北市防疫記者會上回應，表示該罰就罰。「常常是這樣，學藝不精就不要怪別人。」柯文哲坦言，老實講就是這樣，公眾人物被抓到就罰，倒是沒什麼好抱怨。

至於民眾黨規劃的三場華山論壇，前兩場皆因主席未戴口罩，導致活動失了焦。不過端看活動內容，除了邀集專家學者針對台灣現今的政治狀況進行分享外，也開放討論與交流時間，讓民眾可以與專家學者進行互動。除了藉此培育黨內人才外，黨主席柯文哲與黨籍立委等人也都會出席論壇活動，也能藉此凝聚各地支持者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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