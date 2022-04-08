凝聚支持、培育人才　民眾黨華山論壇卻因「未戴罩」失焦

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至於26日於台中金典酒店舉辦的第二場華山論壇，柯文哲同樣到場參與並進行演講。會後晚宴時同樣也未戴口罩高歌，同台的還有民眾黨立委高虹安、賴香伶等人。對此台中市政府衛生局也火速開罰，市長盧秀燕表示，已經查證當時有包括柯文哲等6人未按規定戴口罩，已違反防疫規定，依照《傳染病防治法》台上6人各開罰3000元，市府已經取得6人聯繫資料，近日將一一寄出罰單。
而針對兩縣市陸續開罰一事，柯文哲也顯得相當坦然，並於6日的北市防疫記者會上回應，表示該罰就罰。「常常是這樣，學藝不精就不要怪別人。」柯文哲坦言，老實講就是這樣，公眾人物被抓到就罰，倒是沒什麼好抱怨。
至於民眾黨規劃的三場華山論壇，前兩場皆因主席未戴口罩，導致活動失了焦。不過端看活動內容，除了邀集專家學者針對台灣現今的政治狀況進行分享外，也開放討論與交流時間，讓民眾可以與專家學者進行互動。除了藉此培育黨內人才外，黨主席柯文哲與黨籍立委等人也都會出席論壇活動，也能藉此凝聚各地支持者。
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