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巷仔內／市長柯文哲積極拚防疫　主席柯文哲卻頻頻違規？

▲喜愛在各種場合高歌一曲的柯文哲，在接連因為「未戴口罩」遭到罰款後，恐怕未來在張口唱歌時，得先做好相關防疫措施。（圖／民眾提供）
▲喜愛在各種場合高歌一曲的柯文哲，在接連因為「未戴口罩」遭到罰款後，恐怕未來在張口唱歌時，得先做好相關防疫措施。（圖／民眾提供）

記者丁上程／特稿

2022-04-08 08:00:002022-04-08 09:21:45

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，甚至全台各縣市幾乎都淪陷。而具醫師專業的台北市長柯文哲，在這波疫情中動作頻頻，除了預料確診人數可能大幅提升，提前宣布開始徵調室內各大醫院病房作為防疫專責病房外，也徵用大型旅館作為「加強型防疫旅館」，更呼籲中央應該要開始思考「與病毒共存」的相關因應策略。

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身為「市長」的柯文哲，利用己身的專業知識，力拚北市防疫相關工作；不過卸下市長身份的柯文哲，似乎對於防疫相關規範，相較之下則遲鈍了許多。

上個月29日，柯文哲在下班時間，與副市長黃珊珊及部分局處官員，一同前往國民黨資深議員陳永德舉辦的地方餐會，也在眾人的鼓譟下，於舞台上唱了數首拿手歌曲，過程中皆未配戴口罩，而遭到民眾檢舉，甚至出現即將被自己轄下衛生局開罰的窘境。

卸下市長身份，改以黨主席身份參與民眾黨活動的柯文哲，也曾在民眾黨「華山論壇」活動晚宴中，同樣也是在眾人簇擁下，站上舞台高歌而未戴口罩，分別被高雄與台中市政府開罰3000元。事後柯文哲鼻子一摸，表示「學藝不精就不要怪別人，公眾人物被抓到就罰，倒是沒什麼好抱怨。」

身為市長的柯文哲，在北市防疫上的相關作為，以及過往萬華地區疫情爆發的時候，帶領台北市逐漸走出疫情陰霾，大家有目共睹；不過自身對於防疫相關規範，卻並未以身作則。

不置可否，當時中央的防疫規範每日都在調整，朝令夕改的狀況也曾出現過，不過身為首都市長，又是國內第三大黨主席，甚至早早宣告2024年將挑戰總統大位，柯文哲的一舉一動被外界拿放大鏡檢視也是在所難免，也因此以嚴以律己的態度看待防疫規範，恐怕是再正常不過。

即使是自己相當喜愛的「卡拉ok」老歌歡唱活動，只要牽扯到防疫相關，往後柯文哲都得更加小心謹慎。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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