巷仔內／市長柯文哲積極拚防疫　主席柯文哲卻頻頻違規？

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上個月29日，柯文哲在下班時間，與副市長黃珊珊及部分局處官員，一同前往國民黨資深議員陳永德舉辦的地方餐會，也在眾人的鼓譟下，於舞台上唱了數首拿手歌曲，過程中皆未配戴口罩，而遭到民眾檢舉，甚至出現即將被自己轄下衛生局開罰的窘境。
卸下市長身份，改以黨主席身份參與民眾黨活動的柯文哲，也曾在民眾黨「華山論壇」活動晚宴中，同樣也是在眾人簇擁下，站上舞台高歌而未戴口罩，分別被高雄與台中市政府開罰3000元。事後柯文哲鼻子一摸，表示「學藝不精就不要怪別人，公眾人物被抓到就罰，倒是沒什麼好抱怨。」
身為市長的柯文哲，在北市防疫上的相關作為，以及過往萬華地區疫情爆發的時候，帶領台北市逐漸走出疫情陰霾，大家有目共睹；不過自身對於防疫相關規範，卻並未以身作則。
不置可否，當時中央的防疫規範每日都在調整，朝令夕改的狀況也曾出現過，不過身為首都市長，又是國內第三大黨主席，甚至早早宣告2024年將挑戰總統大位，柯文哲的一舉一動被外界拿放大鏡檢視也是在所難免，也因此以嚴以律己的態度看待防疫規範，恐怕是再正常不過。
即使是自己相當喜愛的「卡拉ok」老歌歡唱活動，只要牽扯到防疫相關，往後柯文哲都得更加小心謹慎。
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