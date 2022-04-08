暐順6+PLAZA停車升級 新竹首場多肉植物市集明登場
暐順6+ PLAZA位於竹北雙鐵交通樞鈕處，除設置空橋直接連結高鐵台鐵外，設計優良的停車場具備寬敞獨立出入口通道，進出商場無需會車，B1-B4提供608個汽車位與500個機車位。近期並以科技提升客戶使用品質，全面升級於各梯廳設置免費WiFi服務，如此優勢讓固定出租車位始終一位難求，同時也成為開車族及雙鐵通勤商務人士於附近洽公、購物、用餐的最佳私房會面點。
因應智慧車牌辨識系統時代來臨，停車場已提升為智慧化車牌辨識系統，除了辨識度高達99%外，另搶先引進機車車牌辨識技術，並支援多元支付方式如信用卡、APPLE PAY、Android PAY、LINE PAY、街口支付、悠遊卡、一卡通、iCASH等，同時可線上快速繳費，避開尖鋒時段人潮與排隊，以智慧科技成功節省購物及商務客戶的寶貴時間，提供愛車族群來到竹北最優質、安全、便利的停車環境。
多肉與水耕植物是現代人居家辦公首選的療癒小物，除了美觀好照顧，也能透過植物的生長感到喜悅。暐順6+PLAZA此次與夢時代多肉森林執行團隊忘憂仙境及新竹在地生活美學品牌「Plötzlich Walking」，於4/9-4/10舉辦療癒系多肉植物市集，除了豐富的多肉盆栽及文創產品，還有職人現場DIY教學體驗課程如環保水泥拼板盆栽、苔球製作、霓虹造型燈、手感絹印帆布背袋及苔蘚微景缸製作等，快來新竹高鐵旁感受這場佈滿綠意的純淨森呼吸吧！