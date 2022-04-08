封閉校園也擋不住！清明跨域移動發威 台中4校緊急停課
一向疫情平緩的台中市，因清明連假跨縣市移動，校園出現破口！一名北部民眾日前到新社某家庭住宿，2天前確診，該家庭就讀新社高中國中部的2個孩子也確診。市長盧秀燕宣佈，該家庭其他孩子就讀的新社國小和幼兒園一併停課，新社成立疫情前進指揮所及快篩站，避免疫情擴大。另弘文高中3學生跑到台北找朋友，朋友已確診，該校今天也預防性停課一天。
這波疫情以來，台中市累計21例，在六都中最少。為防止疫情進入校園，清明連假前即宣佈高中職以下各校不對外開放、謝絕訪客，並於昨天加碼，要求停辦所有跨縣市畢旅及校外教學，仍擋不住來勢洶洶的疫情。
大甲媽今晚遶境起駕，盧秀燕上午視察鎮瀾宮防疫工作時，主動說明台中市新疫情，她表示北部有一民眾，日前到新社區某家庭住宿，讓民眾前2天確診，台中市衛生局昨天對這家庭的成員進行居家隔離與篩檢，發現2名就讀新社高中國中部的孩子也確診，市府通令今（8日）起新社高中1460名師生停課10天，班上同學PCR採檢。新社高中校長歐靜瑜表示，學校已實施線上教學，下午由衛生局進行相關防疫工作。
該家庭另有就讀國小及幼兒園的孩子，目前呈現陰性，市府擔心危機擴大，新社國小及新社幼兒園也預防性停課一天。同時在新社區設疫情前進指揮所及快篩站。
此外，弘文高中3名學生利用清明連假到台北找朋友，該名朋友已確診，今天將針對3名學生篩檢，弘文高中今天也預防性停課一天。