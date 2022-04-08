陳水扁堅稱國務機要費沒貪污！呂秀蓮籲蔡英文儘速特赦

前總統陳水扁昨日召開國際記者會，公佈當年其國務機要費21項金錢流向，試圖證明自己沒有貪污。前副總統呂秀蓮今（8）日表示，國務機要費是「歷史共業」問題，不應針對特定總統指摘，呼籲蔡英文總統善用總統職權，從速特赦陳水扁。 我是廣告 請繼續往下閱讀 呂秀蓮辦公室今日發布聲明表示，陳水扁公布之國務機要費支出中，有一筆支付「台灣禮敬」250萬元，係因美國911事件後，為表示對美國民眾的關懷慰問，而由她建議籌組民間訪問團赴美表演及慰問，並由國策顧問邱垂亮及蕭新煌率領「原住民藝術團、歐陽慧珍舞蹈團與合唱團」表演，該團在紐約中央公園及華府國會山莊演出精彩，對當時身陷911愁雲慘霧中的美國傳達Love & Peace from Taiwan，加強台美情誼，效果奇佳。該團人數大約40人，她並未成行，此項支出呂副總統分文未取，亦經法院認證，特此聲明。呂秀蓮指出，關於國務機要費支用是否有違法情節，向來主張那是「歷史共業」的問題，不應針對特定總統指摘，呼籲蔡英文善用總統職權，從速特赦陳水扁，勿再歹戲拖棚。駐日代表謝長廷也在臉書發文表示，「隨著時間流逝和世事變化，這多年前機要費的流向，也許大多數人已經沒有興趣，不過對阿扁來說卻是一生榮辱轉折關鍵，他堅持不默的態度，看了感慨萬分。」謝長廷表示，其實總統的國務機要費就是首長的特別費，依從前習慣，用途由首長決定，限制很寛鬆，但2006年間特偵組突然偵查起訴藍綠多位首長，包括馬英九，馬英九嘶聲喊冤，並宣布參選總統，藍營也全力援救，最後法院就起訴部分判無罪而承辦檢察官也放手沒再追訴其他部分而得脫身。謝長廷指出，馬英九當選總統後，國民黨多數的立法院通過修法，火速將特別費除罪，以防生變為馬英九杜後患，因綠營也有人涉案，所以民進黨也沒有反對，但卻留下國務機要費沒有除罪，而當年舖天蓋地紅衫軍運動，抗議陳水扁貪污，主要指的是貪污國務機要費，其他都是調查過程的案外案。陳水扁堅稱沒貪污！柯建銘：朝野該面對國務機要費除罪化再談國務機要費盼蔡英文特赦？陳水扁：多想的、沒必要平反扁案無罪！陳水扁護吳淑珍：如果愛錢不會跟我私奔