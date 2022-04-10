專訪／自詡《原子》雞湯型導師！周湯豪：當偶像要更拚

招牌歌《Turn up》強烈節奏迴盪於攝影棚，《原子少年》星際導師周湯豪（Nick）和天王星選手們一次次彩排，不停重複表演、看回放，從拍攝角度、麥克風音量、舞蹈動作設計到走位，他都熱心給予意見，嚴格程度讓製作人都佩服，合作選手也誇讚他連成員事先排練都次次到場，不錯過任何一次培養默契的機會，面對眾人讚美，周湯豪淡定地說：「我很拚，他們要更拚！」





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▲周湯豪擔任《原子少年 AtomBoyz》星際導師，自認是雞湯型導師。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

由野火娛樂打造的選秀節目《原子少年》動員80位新秀登場，化身8大行星團，要選出台灣最強男團，17日即將開播，《NOWnews今日新聞》直擊現場，首次擔任選秀節目常駐導師的周湯豪，對表演每個細節都很講究，他表示自己不常上綜藝節目，但很熱衷扶持新人歌手，過去曾出資幫助婁俊碩、禁藥王發歌，走到人生這個階段，覺得可以幫助更多人，希望將經驗傳授給後輩。





戴上墨鏡的周湯豪，看起來酷酷的，被外界認為應是嚴厲導師，沒想到首集《原子少年》從下午錄到晚上，他摘掉墨鏡越晚越投入，讓全場選手都嗨了，更強調自己真的不是嚴格型導師，偏向「雞湯型導師」，比較認真、投入，「身為導師要能帶領他們，你光動一張嘴沒有太大意義，我覺得要身體力行，才有說服力，和大家拉近距離，要有一條心的熱血！」





從偶像轉型實力派，周湯豪從創作、唱跳、饒舌、導演都有涉獵，經歷過星途起伏，甚至在走紅後放下身段，到大陸綜藝節目《中國新說唱》當選手比賽，體驗殘酷的選秀賽制，成為如今的全方位歌手，這些豐富經驗讓他成為許多《原子》選手們的崇拜偶像，也更能理解成員的想法。





▲周湯豪在比賽中證明自己。（圖／翻攝自《中國新說唱》官方微博 , 2018.9.12）

星二代、偶像派這些光環，讓周湯豪一舉一動引起關注，在對岸比賽壓力倍增，跟一群奮鬥許久要拚出一片天的饒舌大佬同台，他形容當時「自己就像新人突然要跟奧運選手比賽」，處於宣傳期時搭機奔波不同城市，每天寫歌、背詞、製作，常會恍惚不知身處何地，台灣選秀是一、兩個禮拜錄一次，大陸是一次錄影比好幾首歌，壓力等級完全不同，為了證明實力，他還是熬了過來，拿到第四名的榮譽。





《原子少年》賽制必須由導師評分、觀眾投票，才能脫穎而出，賽制相當殘酷，即使苦練也未必能上台表演，首集錄製就有選手因表現不如預期落淚，周湯豪也勉勵他們，「賽制也許不公平，你來了就要有心理準備，人生很多事不一定公平」，有些選手野心不夠強，他認為不該把比賽當玩票，就算是體驗人生，也要用盡全力，不要輕易放棄，努力去嘗試，才會知道自己是否適合這行。





▲周湯豪擔任《原子少年》星際導師，自認是偏雞湯型導師。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）

「我一直都在繞遠路」，實力常因顏值被忽略的周湯豪，明明可以靠臉吃臉，偏偏要用才華闖蕩，《原子》裡不乏許多高顏值選手，他感同身受地說，「這樣要花更多精力證明自己，我到現在也是啊，我可以製作、導演、企劃、唱跳、饒舌，也寫了很多膾炙人口的歌，可能不會獲得別人重視，但是又如何呢，就算這個是事實、就算不公平，如果要玩，就要找出方法！」





「我從不抱怨，去找理由給自己，那不會有結果、答案，不是解決方法」，周湯豪用自身經歷勉勵《原子》少年，光強調自己努力沒有用，外界只會評論喜歡與否，「你要找到自己的路，如果你的顏值比較高，那實力要超過很多，大家才能看到一點點，你就得做得更多」，吐露當偶像並不容易。不過超級實力派的他，這次為了和天王星選手們合作，秀出近期最愛的一件外套，價格甚至比一集酬勞還高，他笑說本來打算自己拍MV才穿的，為了和弟弟們合體，真的豁出去了！





《原子少年ATOM BOYZ》將於17日晚間8點於TVBS歡樂台、精彩台首播。第三輪投票即將展開，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後、正式出道，需要觀眾以實際行動支持！





《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊





4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出





4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出





4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架





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