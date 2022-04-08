民進黨防疫只問政治 藍：把非綠縣市當次等公民不可取
針對民進黨發言人周江杰昨（7）日未回應朱立倫主席與國民黨質疑防疫只有政治考量，反稱國民黨嘗試把衝突外部化，國民黨文傳會副主委林家興今（8）日回應，總統蔡英文「不問蒼生只為顏色」的政治防疫已讓民間強烈反彈，周發言人忽略「藍綠同島不同命」、「把非綠縣市當次等公民」的強烈民怨更是令人遺憾，國民黨認同桃園與高雄絕對是國家重要城市，但同為直轄市、人口排第一二名的新北跟台中就應該被中央政府放生？執政黨眼中只有政治利益，臺灣如何團結？
林家興質疑，民眾現在最關心的是政府可有方法遏制每日暴漲的本土社區群聚，防疫政策現在究竟是要延續清零，還是依循世界主流國家趨勢邁向共存、解封，並非執政黨口中的邊境控管甚至「非清零、不共存」就可有效釋疑，因此蔡英文總統稱邀請鄭文燦、陳其邁是因為他們鎮守邊境的說法，既無法解決國人面對疫情的焦慮感，更無法說服百萬生計受影響的百工百業商家。
林家興表示，按照周江杰發言人的「邊境國門重要說」，那為何第一波參加防疫會議的沒有同樣坐擁機場與港口的花蓮與臺中？基隆難道不重要？機場捷運將新北、臺北與桃園的命運緊密連結，不少在機場工作的第一線人員更都是設籍或居住在新北市，難道執政黨以為Omicron也會分藍綠？病毒沒有跨區域、縣市傳染的問題？
林家興呼籲，蔡政府若真的重視防疫，請立即邀請藍營及在野縣市首長溝通協調，研擬符合科學理性、國際趨勢的防疫政策。而反觀執政黨只問政治利益的防疫方式，國民黨從2022本土疫情爆發至今，智庫、黨部皆已主辦數場座談記者會提出對策建議，朱立倫主席也提出應參考國外經驗重視高齡第三劑、規劃完整輕症病患分流、以及完整接種第三劑國人防疫規範是否調整等三個檢討方向。
林家興指出，國民黨秉持科學理性面對疫情，才是最讓國人能安心、百業有信心的正確路線。奉勸民進黨府院黨三方有空可多看國民黨與疫情有關的直播及新聞資訊，學習何為尊重科學，撇除政治只問民生的防疫政策。